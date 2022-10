Peugeot è pronta per il Salone di Parigi 2022, che si terrà nel quartiere fieristico Porte de Versailles dal 17 al 23 ottobre. La Casa del Leone sarà presente con uno stand di 900 metri quadrati nel Padiglione 4 intitolato “Tutto è più bello con Allure” in cui saranno esposti tre modelli in anteprima mondiale, tra cui la nuova 408.

Novità elettrificate

Proprio la 408 sarà una delle attrazioni principali della kermesse parigina. Il crossover coupé è stato annunciato pochi mesi fa e arriverà a breve anche nelle concessionarie italiane con una gamma che comprende due motorizzazioni ibride plug-in da 180 e 225 CV.

Peugeot 408 (2023) Peugeot e-208 Peugeot e-308 (2023)

Nello stand troveremo anche le 3008 e 5008 mild hybrid da 136 CV e due novità 100% elettriche, ossia la E-208 e la E-308 Station Wagon.

La prima equipaggia un nuovo motore elettrico da 156 CV (+20 CV rispetto all’unità precedente) e una serie di aggiornamenti alla batteria che hanno permesso di raggiungere un’autonomia di 400 km. La E-308 SW, invece, propone la stessa formula elettrica della versione compatta col vantaggio di una carrozzeria famigliare che mette a disposizione più spazio per bagagli e passeggeri.

Modelli ed eventi speciali

Oltre alle Peugeot di serie, a Parigi vedremo la 9X8 Hybrid che partecipa dallo scorso luglio alla categoria Le Mans Hypercar del campionato del mondo endurance (WEC). In più, la Casa transalpina esporrà l’e-Streetzone, uno scooter elettrico capace di viaggiare per 112 km ad emissioni zero.

Infine, nel Padiglione 3 si potrà provare la E-Expert Hydrogen, la versione a idrogeno del famoso multispazio del Leone con 136 CV e 400 km di autonomia.

Insieme ai modelli e ai concept del marchio, sarà esposta la “Sfera”, una struttura alta più di 6 metri trasparente e girevole che riflette il design delle varie auto presenti.

Da non perdere anche i numerosi eventi programmati. Martedì 18 ottobre nel pomeriggio è prevista la presenza dei piloti Jean-Eric Vergne, Paul Di Resta e Mikkel Jensen per un appuntamento coi media e autografi ai fan, mentre mercoledì 19 ottobre al pomeriggio si potranno incontrare i rugbisti dello Stade Toulousain. Per concludere, giovedì 20 ottobre nello stand sarà presente anche Diane Leyre, Miss Francia 2022.