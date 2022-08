La nuova Peugeot 308 rappresenta un deciso passo in avanti per la compatta francese, sia a livello di stile che di dotazioni e noi l'abbiamo scelta, con carrozzeria station wagon e motore a benzina, per la nostra prova dei consumi reali.

La Peugeot 308 SW Puretech 130, con il suo motore 1.2 tre cilindri a benzina da 130 CV abbinato al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, riesce a ottenere nel percorso standard di 360 km un ottimo consumo medio di 4,35 l/100 km (22,99 km/l), con una spesa di 29,97 euro per il carburante.

Bene nella classifica consumi

I 4,35 l/100 km della Peugeot 308 posizionano la familiare francese nella parte più alta della classifica consumi reali, categoria auto a benzina, davanti ad altre vetture di segmento C come Honda Civic 1.5 Turbo (4,45 l/100 km - 22,4 km/l), Ford Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), Mercedes A 200 Automatic (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) e Fiat Tipo Cross 1.0 100 CV (4,75 l/100 km - 21,0 km/l).

Meglio della Peugeot 308 SW hanno invece fatto, recentemente, alcuni modelli con motorizzazione mild hybrid come Mazda3 2.0L 122CV Skyactiv-G M Hybrid (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), Fiat Tipo Station Wagon 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), Volkswagen Golf 1.5 eTSI (4,15 l/100 km - 24,1 km/l), Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC (4,05 l/100 km - 24,6 km/l) e la campionessa Hyundai i30 1.0 T-GDI 120 CV 48V (3,90 l/100 km - 25,6 km/l).

Grande bagagliaio e comodità

L'auto provata è allestita in versione GT Pack, la più ricca e già dotata di serie di cerchi in lega da 18", fari full LED Matrix, portellone elettrico con apertura senza mani, Pack Drive Assist Plus, oltre al sedile guidatore a regolazione elettrica e massaggio per entrambi i sedili anteriori. L'aggiunta di vernice metallizzata, tetto panoramico apribile e impianto audio premium Focal porta il prezzo di listino a quota 39.320 euro, salvo promozioni Peugeot.

Su strada la Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack tiene fede alla promessa di tanto spazio di carico nel vano posteriore e di una buona abitabilità per gli occupanti. Buoni i sistemi di sicurezza e gli ausili alla guida, anche se il mantenimento corsia tende a volte a risultare un po' brusco nell'intervento. I 130 CV e soprattutto il comodissimo cambio automatico 8 marce contribuiscono a rendere la guida sempre brillante, con l'assetto che trasmette un'ottima sensazione di controllo. A freddo e al minimo il motore a tre cilindri ha qualche vibrazione percepibile.

Tanta efficienza, ma in città c'è chi fa meglio

Nell'utilizzo quotidiano la Peugeot 308 SW col motore 1.2 a benzina mantiene una buona efficienza, ridotta solamente nel caotico traffico della città. Anche in autostrada la richiesta di benzina è limitata.

Il serbatoio da 52 litri garantisce autonomie sempre elevate, mediamente attorno agli 800 km, range che scende verso i 700 km in autostrada e sale decisamente oltre i 1.000 km in condizioni da economy run.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

717 km di autonomia

717 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

811 km di autonomia

811 km di autonomia Autostrada: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

878 km di autonomia

878 km di autonomia Economy run: 3,5 l/100 km (28,5 km/l)

1.482 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack Benzina 96 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.345 kg 132 g/km

Dati

Vettura: Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack

Listino base: 36.820 euro

Data prova: 21/07/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 38°/Sereno, 31°

Prezzo carburante: 1,914 euro/l (Benzina)

Km del test: 982

Km totali all'inizio del test: 6.255

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 225/40 R18 92Y XL S1 (Etichetta UE: A, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,35 l/100 km (22,99 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 29,97 euro

Spesa mensile: 66,61 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 240 km

Quanto fa con un pieno: 1.195 km

