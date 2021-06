A pochi giorni dalla pubblicazione dei prezzi della versione 5 porte ecco debuttare sul web la Peugeot 308 station wagon, versione col portellone della compatta francese. Una variante di carrozzeria che aggiunge centimetri in lunghezza rispetto all'attuale generazione, raggiungendo i 4,64 metri di lunghezza, mantenendo inalterato il passo, a quota 2,73 metri (+5,5 cm rispetto alla 5 porte).

Centimetri in più accompagnati da uno stile che nel frontale riprende chiaramente quello della nuova 308, aggiungendo fiancate ampiamente scolpite, tetto perfettamente orizzontale rispetto al terreno e posteriore molto "spallato" e massiccio. In arrivo nelle concessionarie a inizio 2022 la nuova 308 sw verrà prodotta nella fabbrica francese di Mulhouse.

Station "cattiva"

L'estetica dunque, con quel frontale attraversato ai lati dalle lame luminose delle luci diurne e linee laterali che guidano lo sguardo verso la coda, attraversata da linee nette e "spezzata" sopra il porta targa, ad sottolineare ancora di più l'orizzontalità delle linee che allargano ulteriormente il posteriore.

Una station con look sportivo, senza però indugiare in un aspetto da shooting brake che ne potrebbe sacrificare la capacità di carico, da sempre fiore all'occhiello della 308 col portellone. I litri di capacità sono 608, appena 2 in meno rispetto alla generazione attuale, per arrivare a 1.634 con gli schienali posteriori ribaltati e possibilità di caricare oggetti lunghi fino a 1,85 metri.

Considerando i 6 cm in più guadagnati da paraurti a paraurti, viene da sè come a beneficiare della crescita della carrozzeria sia l'agio per gli occupanti.

La stessa tecnologia

In attesa di poter constatare l'effettivo aumento di spazio in abitacolo, dalle foto e dalle informazioni vediamo - com'è naturale che sia - come la nuova Peugeot 308 station wagon abbia riproponga la stessa impostazione dell'iCockpit della 5 porte. Strumentazione digitale tridimensionale, monitor touch per l'infotainment sistemato in posizione ribassata rispetto al passato, pochissimi pulsanti fisici e linee orizzontali che ritornano sulla plancia.

Stesso discorso per le tecnologie di assistenza alla guida, con ADAS di Livello 2 e pacchetto Drive Assist 2.0 che aggiunge 3 funzioni specifiche come il cambio di carreggiata semiautomatico, l’adattamento della velocità ai limiti stradali e l’adattamento della velocità in curva.

La station alla spina

Dalla 308 a 5 porte la station wagon riprende anche la gamma motori: benzina da 110 o 130 CV, diesel da 130 CV o le ibride plug-in da 180 o 225 CV. Per tutte c'è solo e unicamente la trazione anteriore, abbinata o al cambio manuale 6 marce o all'automatico EAT8 8 rapporti, a seconda della motorizzazione scelta.

Per le versioni plug-in i dati ufficiali parlano di 60 o 59 km di autonomia in modalità elettrica, con ricarica in poco meno di 2 ore se si utilizza una linea elettrica da 7,4 kW.