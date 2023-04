In aprile non ci sono soltanto finanziamenti “balloon” con mini rate e maxi rata finale, ma anche numerose proposte di noleggio a lungo termine: ne è un esempio l’offerta sulla Peugeot 308 SW, con il motore BlueHDi da 130 CV.

Per la versione Allure con cambio automatico EAT8, c’è da versare un anticipo di 3.650 euro, mentre i canoni mensili ammontano a 380,49 euro.

La rata comprende praticamente tutto, consumabili a parte: la manutenzione anche straordianaria, l’asisstenza stradale h24 con auto sostitutiva, le assicurazioni RCA, incendio e furto e kasko, più naturalmente il bollo.

Gli importi sono calcolati sulla provincia di Milano, e sono IVA inclusa trattandosi di un’offerta per privati; il limite di percorrenza è di 10.000 km.

Vantaggi

Con la rata di poco superiore a 380 euro si ottiene praticamente tutto, versando un anticipo facilmente compensabile con una permuta. Questa proposta di Peugeot sarà probabilmente la più diffusa nel prossimo futuro, considerando l’evoluzione tecnologica e normativa, e il sempre minore interesse per il possesso di un’auto per uso quotidiano.

Svantaggi

Il limite chilometrico per una 308 SW e a gasolio sarebbe basso anche per un solo anno. Non in tutte le province è possibile un’offerta simile, ad esempio per i diversi trattamenti assicurativi.

In sintesi