Un'auto grande e spaziosa con un motore piccolo ma potente, cambio automatico e tecnologia mild hybrid. Ecco in sintesi la carta d'identità della Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC col tre cilindri "mille", l'ibrido leggero e un'efficienza record tra le familiari a benzina.

La prova dei consumi reali permette infatti alla Octavia Wagon di brillare nel tragitto Roma-Forlì con un'ottima media di 4,05 l/100 km (24,69 km/l) e una spesa di 24,63 euro per la benzina.

Regina delle wagon a benzina

Come già anticipato, si tratta della migliore prestazione ottenuta nella classifica consumi reali da un'auto familiare a benzina, anche se mild hybrid, cosa che permette alla Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC di piazzarsi nella Top 10 delle auto a benzina.

Tra le vetture compatte di segmento C, solo la mild hybrid Hyundai i30 1.0 T-GDI 120 CV ha saputo fare meglio con i suoi 3,90 l/100 km (25,6 km/l), mentre la Opel Astra 1.0 105 CV aveva ottenuto nel 2016 un risultato uguale alla Octavia. Leggermente staccate, ma sempre con risultati eccellenti, ci sono poi altre mild hybrid come la Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO ACT DSG (4,15 l/100 km - 24,1 km/l) e la Mazda3 2.0L 122CV Skyactiv-G M Hybrid (4,30 l/100 km (23,2 km/l).

Spazio a volontà

L'auto della prova è in allestimento Executive, quello intermedio che include strumentazione digitale, ruota di scorta in acciaio, specchietti ripiegabili elettricamente, navigatore e fari full LED. Con l'aggiunta dei cerchi in lega da 17", alcuni pacchetti opzionali comprensivi di cruise control adattivo, mantenimento corsia e telecamera posteriore, il prezzo finale supera di poco i 33.000 euro.

A questo prezzo la Skoda Octavia Wagon con motore 1.0 benzina mild hybrid offre un buono scatto in accelerazione, tanta comodità di viaggio sostenuta anche dal cambio DSG 7 marce e una capacità di carico che trova poche rivali sul mercato. Il bagagliaio è regolare e molto lungo, permettendo viaggi in relax per quattro persone e borse al seguito. Qui trovate la video prova completa.

Efficiente sempre e con tanta autonomia

L'ottima efficienza del motore 1.0 e-TEC si dimostra anche una qualità costante sulla Skoda Octavia Wagon che mantiene consumi bassi in ogni frangente.

Il serbatoio da 45 litri è quindi in grado di garantire autonomie davvero notevoli, quasi da record per un'auto a benzina e che stanno sempre attorno ai 700/800 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

702 km di autonomia

Misto urbano-extraurbano: 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

832 km di autonomia

Autostrada: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

760 km di autonomia

Economy run: 3,3 l/100 km (30,3 km/l)

1.363 km di autonomia

Massimo consumo: 20,4 l/100 km (4,9 km/l)

220 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC Executive DSG Ibrido

(benzina) 81 kW Euro 6d-ISC-FCM 98 g/km 119 g/km

Dati

Vettura: Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC Executive DSG

Listino base: 29.700 euro

Data prova: 30/07/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno 37°/Sereno, 33°

Prezzo carburante: 1,689 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.911

Km totali all'inizio del test: 11.109

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 205/55 R17 91V XL (Etichetta UE: A, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,05 l/100 km (24,69 km/l)

Computer di bordo: 3,9 l/100 km

Alla pompa: 4,2 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 24,63 euro

Spesa mensile: 54,72 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 292 km

Quanto fa con un pieno: 1.111 km

