Ci sono auto che cambiano la storia della mobilità e altre che, più limitatamente, riescono a cambiare la storia della nostra prova consumi reali.

L'esempio più recente arriva dalla nuova Skoda Octavia Wagon a metano che con una prestazione strepitosa si avvicina al primato assoluto di efficienza per le auto alimentate a gas naturale.

La familiare ceca col motore 1.5 a metano da 130 CV e il cambio automatico a doppia frizione DSG 7 marce è infatti riuscita a registrare nella classica tratta Roma-Forlì un consumo medio di 2,65 kg/100 km (37,74 km/kg) che si traduce in una spesa di appena 9,24 euro per il carburante gassoso (la seconda più bassa di sempre).

Praticamente è record

Paragonato con i risultati precedenti, quello della Skoda Octavia Wagon 1.5 G-Tec risulta essere il secondo nella classifica consumi reali alla voce "metano", vicinissimo al record della ben più piccola Volkswagen eco up! (2,55 kg/100 km - 39,2 km/kg) e davanti alla Skoda Octavia G-TEC del 2019 (2,90 kg/100 km - 34,4 km/kg).

Anche l'Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 110 CV ecoM è staccata (3,20 kg/100 km - 31,2 km/kg), così come la Skoda Scala 1.0 G-TEC 90 CV (3,45 kg/100 km - 28,9 km/kg) e la Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV Natural Power a pari merito con l'Audi A4 Avant 2.0 TFSI 170 CV g-tron (3,60 kg/100 km - 27,7 km/kg).

Familiare da carico

La Skoda Octavia Wagon in prova è in allestimento Executive che ha già di serie fari full LED, cerchi in lega da 16", accensione senza chiave, climatizzatore automatico a due zone, freno a mano elettrico e infotainment con schermo touch da 10".

Aggiungendo vernice metallizzata, cerchi da 17", apertura e chiusura senza chiave, vetri oscurati, mancorrenti color argento e riconoscimento della segnaletica stradale, il prezzo si avvicina ai 35.000 euro.

Con questa cifra si ottiene una familiare col vano di carico davvero molto ampio e profondo, finiture interne quasi a livello di marchi premium, dotazioni e ausili alla guida di ultima generazione e il comodo cambio DSG che mostra qualche lentezza solo nelle partenze e nel kick-down. La potenza di 130 CV rende la Skoda Octavia Wagon adatta ad ogni tipo di utilizzo, con qualche riserva solo per chi ama la guida sportiva.

Oltre 500 km a metano, davvero unica

I bassissimi consumi di metano fanno della nuova Skoda Octavia 1.5 G-Tec una vera campionessa anche nelle percorrenze con un pieno di gas naturale. Il serbatoio da 17,33 kg permette di percorrere sempre almeno 400 km in città, in autostrada o nell'utilizzo misto, ma con una guida più attenta si possono superare facilmente i 500 km di autonomia.

Nessun'altra auto a metano provata fino ad ora era riuscita nell'impresa e questo rende comodi anche i lunghi viaggi fatti con l'Octavia G-Tec, persino quelli autostradali. Il serbatoio da 9 litri di benzina è utile nelle situazioni di emergenza, quando il distributore di metano non è vicinissimo e rende monofuel (o monovalente) la vettura. Per questo il bollo è ridotto a 1/4 in tutta Italia e alcune regioni offrono altri sconti ed esenzioni. Qui un elenco aggiornato.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 4,5 kg/100 km (22,2 km/kg)

384 km di autonomia

384 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 3,4 kg/100 km (29,4 km/kg)

509 km di autonomia

509 km di autonomia Autostrada: 3,7 kg/100 km (27,0 km/kg)

467 km di autonomia

467 km di autonomia Economy run: 2,4 kg/100 km (41,6 km/kg)

720 km di autonomia

720 km di autonomia Massimo consumo: 12,0 kg/100 km (8,3 km/kg)

143 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Skoda Octavia Wagon 1.5 G-TEC Executive DSG Metano 96 kW Euro 6d-ISC-FCM 95 g/km 106 g/km

Dati

Vettura: Skoda Octavia Wagon 1.5 G-TEC Executive DSG

Listino base: 31.800 euro

Data prova: 11/06/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 29°/Sereno, 27°

Prezzo carburante: 0,969 euro/kg (Metano)

Km del test: 919

Km totali all'inizio del test: 6.335

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 S1 - 205/55 R17 91V (Etichetta UE: A, B, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 2,65 kg/100 km (37,74 km/kg)

Computer di bordo: 2,6 kg/100 km

Alla pompa: 2,7 kg/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 9,24 euro

Spesa mensile: 20,54 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 779 km

Quanto fa con un pieno: 654 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.