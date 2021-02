Gli italiani sembrano aver perso un po' del loro amore per le auto a metano, stando alle vendite in calo che segnano una quota di mercato di appena il 2%, ma è innegabile il fatto che il gas naturale resta il carburante più economico per viaggiare.

Tra le ultime novità a metano c'è la Skoda Scala 1.0 G-TEC, la compatta boema con il motore 1.0 turbo a tre cilindri da 90 CV (adatto ai neopatentati) e omologazione monofuel a metano. Nella prova consumi reali la Scala a metano ha ottenuto un consumo medio di 3,45 kg/100 km, per una percorrenza di 28,99 km/kg e una spesa di appena 12,11 euro.

Bene l'efficienza, anche col metano

Con questo buon risultato la Skoda Scala 1.0 G-TEC riesce a superare nella classifica consumi reali un paio di altre vetture a metano come la Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV Natural Power del 2016 e la Seat Arona 1.0 TGI 90 CV, entrambe a quota 3,60 kg/100 km (27,7 km/kg).

Meglio della Scala avevano invece fatto le penultime generazioni della sorprendente Skoda Octavia Wagon 1.5 G-TEC (2,90 kg/100 km - 34,4 km/kg) e della Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 110 CV ecoM (3,20 kg/100 km - 31,2 km/kg).

Un'auto furba

L'idea di prendere la piattaforma di Volkswagen Polo e Seat Ibiza e allungarla per ottenere la Skoda Scala ha funzionato. La 5 porte ceca resta compatta e agile in ogni situazione, ma ha spazio di carico abbondante e una buona abitabilità, superiore alla media delle utilitarie e vicina alle compatte più grandi come la Golf.

Anche le dotazioni sono buone su questa Skoda Scala 1.0 G-TEC 90 CV Sport che vanta utili optional come il climatizzatore automatico, la telecamera di retromarcia, i sensori posteriori, i tergicristalli automatici, i fari full LED, e i City pack e City & Safety Pack. Il prezzo finale arriva così, salvo promozioni e incentivi statali, a 27.210 euro.

Nella guida quotidiana il tre cilindri turbo a metano si dimostra adatto ad ogni situazione, anche se la coppia non abbondante costringe a volte a qualche scalata di marcia in più col cambio manuale a 6 rapporti. A velocità costante non ci sono invece problemi, mentre un cambio automatico avrebbe dato qualcosa in più a questa interessante auto a metano.

300 km a metano li fa quasi sempre

Con un serbatoio del metano da 13,8 kg, la Skoda Scala 1.0 G-TEC assicura sempre una buona autonomia, spesso vicina ai 300 km e, con molta attenzione nella guida, anche ai 400 km. Il serbatoio di benzina da 9 litri permette di fare un centinaio di chilometri extra tra un pieno di metano e l'altro.

I consumi si dimostrano piuttosto costanti in tutte le condizioni di guida, con buoni risultati anche in città e in autostrada. Discreto anche il consumo nell'utilizzo misto urbano-extraurbano.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,4 kg/100 km (18,5 km/kg)

255 km di autonomia

255 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 4,2 kg/100 km (23,8 km/kg)

328 km di autonomia

328 km di autonomia Autostrada: 5,0 kg/100 km (20,0 km/kg)

276 km di autonomia

276 km di autonomia Economy run: 2,8 kg/100 km (35,7 km/kg)

492 km di autonomia

492 km di autonomia Massimo consumo: 14,3 kg/100 km (7,0 km/kg)

96 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Skoda Scala 1.0 G-TEC 90 CV Sport Metano 66 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 96 g/km 101 g/km

Dati

Vettura: Skoda Scala 1.0 G-TEC 90 CV Sport

Listino base: 23.830 euro

Data prova: 05/02/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 21°/Pioggia, Variabile, 9°

Prezzo carburante: 0,975 euro/kg (Metano)

Km del test: 901

Km totali all'inizio del test: 7.569

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 82 km/h

Pneumatici: Pirelli Winter Sottozero 3 - 205/50 R17 93H M+S XL (Etichetta UE: E, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 3,45 kg/100 km (28,99 km/kg)

Computer di bordo: 3,4 kg/100 km

Alla pompa: 3,5 kg/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 12,11 euro

Spesa mensile: 26,91 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 595 km

Quanto fa con un pieno: 400 km

