L'auto spaziosa e pratica con prezzi accessibili non passa mai di moda e resiste anche all'inarrestabile ondata di SUV e crossover, tanto da avvicinarsi ai "ruote alte" come fa la nuova Fiat Tipo Cross. L'idea di un look avventuroso è nuova per la torinese e la rende unica nel panorama delle auto compatte "attorno ai 20.000 euro".

Sul mercato c'è però una rivale diretta della rinnovata Fiat Tipo e si chiama Skoda Scala, altra segmento C che sfrutta le sinergie del Gruppo Volkswagen per proporsi con prezzi simili all'italiana. Anche le misure, le motorizzazioni e le dotazioni sono molto simili, al punto da farci domandare: quale scegliere tra le due?

Cross l'italiana, a metano la ceca

Anziché dare una risposta netta su quale delle due ha più frecce al suo arco e in attesa di provare su strada la Tipo 2020, vi vogliamo offrire un obiettivo confronto sulla carta che le paragona a livello di dimensioni, bagagliaio, motore e prezzi. Per il confronto virtuale abbiamo scelto la Fiat Tipo 1.0 100cv Hatchback City Life e la Skoda Scala 1.0 TSI 95 CV Ambition.

Occorre però ricordare che entrambe hanno in gamma versioni particolari che mancano all'altra. La Tipo ha dalla sua la possibilità di scegliere la versione Cross con assetto rialzato di 4 cm che non trova un parallelo sulla ceca e la Skoda Scala ha invece la motorizzazione G-TEC a metano che manca all'italiana.

Fiat Tipo restyling 2020, il video

Da fuori sono grandi uguali

Quasi impressionante è la somiglianza fra le due auto nelle misure esterne, entrambe lunghe 4,36 metri, con 5 porte e un passo poco oltre i 2,60 metri. La ceca ha però una carrozzeria quasi da familiare che la favorisce nella capacità del bagagliaio.

Fiat Tipo Hatchback Skoda Scala Lunghezza 4,36 m 4,36 m Larghezza 1,79 m 1,79 m Altezza 1,49 m 1,46 m Passo 2,63 m 2,64 m Bagagliaio 400/N.D. litri 467/1.410 litri Peso 1.315 kg 1.200 kg

La Skoda Scala vanta un carico di 467 litri minimi contro i 400 litri dell'italiana, con la possibilità di arrivare addirittura a 1.410 litri abbattendo i sedili. Anche nel peso la Scala ha un vantaggio di circa 100 kg.

Prestazioni del 1.0 turbo benzina a confronto

Ed eccoci al motore che abbiamo scelto in un confronto alla pari, per entrambe il 1.0 turbo benzina a tre cilindri con potenza vicina ai 100 CV. La Tipo risulta leggermente più potente della Scala (che però ha a listino anche il 1.0 TSI da 110 CV) e pure il livello di coppia massima è più alto sull'italiana.

Fiat Tipo 1.0 Hatchback Skoda Scala 1.0 TSI Motore 3 cilindri, 999 cc, turbo benzina 3 cilindri, 999 cc, turbo benzina Potenza 100 CV @ 5.000 giri/min 95 CV @ 5.000-5.500 giri/min Coppia 190 Nm @ 1.500 giri/min 175 Nm @ 1.600-3.500 giri/min Cambio Manuale 5 marce Manuale 5 marce Velocità massima 192 km/h 190 km/h Accelerazione 0-100 km/h 11,8 secondi 11,0 secondi Consumo combinato (NEDC correlato) 5,7 l/100 km 4,7 l/100 km Emissioni di CO2 (NEDC correlato) 125 g/km 106 g/km Serbatoio carburante 50 litri 50 litri

In fatto di prestazioni le due rivali praticamente si equivalgono, anche se la ceca scatta un po' più velocemente da 0 a 100 km/h. I dati di omologazione ci dicono anche che la Skoda consuma leggermente di meno e quindi le emissioni di CO2 sono migliori.

Prezzo e dotazioni

A livello di prezzo, con i suoi 20.000 euro di listino, vince la Fiat Tipo 1.0 Hatchback City Life che in più rispetto alla Skoda Scala 1.0 TSI 95 CV Ambition offre in pratica solo il climatizzatore automatico.

Fiat Tipo 1.0 Hatchback City Life Skoda Scala 1.0 TSI 95 CV Ambition Prezzo di listino 20.000 euro 20.850 euro Cerchi In lega da 16" In lega da 16" Climatizzatore Automatico Manuale Infotainment Uconnect Tablet Radio 7'' Radio Bolero touch 8" Alzacristalli elettrici Anteriori e posteriori Anteriori e posteriori Fari Luci diurne a LED LED + fendinebbia Cruise control Sì Sì + adattivo Allerta abbandono corsia Sì Sì + mantenimento corsia Allerta stanchezza guidatore Sì Sì Frenata automatica d'emergenza No Sì + riconoscimento pedoni Assistenza partenza in salita No Sì Accensione fari automatica No Sì Specchietti retrovisori elettrici No Sì + riscaldabili Sensori di parcheggio posteriori No Sì Sedile guidatore regolabile in altezza No Sì + supporto lombare

Gli 850 euro in più del prezzo della Scala sono però giustificati da una dotazione più ricca e moderna, soprattutto in fatto di ausili alla guida.

Da notare infatti la presenza già dalla versione d'accesso Ambition dei fari a LED, del cruise control adattivo, della frenata automatica d'emergenza e del mantenimento corsia attivo, oltre a diversi altri utili equipaggiamenti.

Skoda Scala, la video prova