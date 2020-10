A una famiglia già ricca con 3 differenti versioni di carrozzeria in gamma, 4 porte, 5 porte e station wagon e , col restyling presentato ieri la nuova Fiat Tipo ha allargato la propria gamma con l’introduzione della variante Fiat Tipo Cross.

Allestimento che, seguendo quanto già visto sulla sorellina Panda, dona una caratterizzazione in stile crossover alla compatta, senza però accompagnarla con la trazione integrale. Vediamo però quali sono le tutte le novità della Fiat Tipo restyling.

Come cambia fuori

Le novità esterne principali della Tipo restyling si concentrano all’anteriore, dove debuttano nuove luci full LED di serie ad abbracciare una mascherina ridisegnata, col cofano che scende maggiormente verso il muso. Sulla mascherina si trova il rinnovato logo Fiat, caratterizzato dallo stesso font utilizzato dalla Nuova Fiat 500 elettrica.

Nuovi sono anche i paraurti anteriore e posteriore, assieme a un rinnovato set di cerchi in lega con misure di 16” e 17”.

Dentro è più tecnologica

A beneficiare dell’opera di restyling interno è principalmente la plancia, ridisegnata per via dell’adozione del nuovo monitor touch da 10,25” per gestire il rinnovato sistema di infotainment UConnect 5, sotto al quale i comandi della climatizzazione sono sistemati in maniera differente rispetto al passato.

Si nota anche il nuovo disegno del volante dal diametro ridotto e con la parte centrale più snella e circolare, dietro al quale è presente la nuova strumentazione con monitor a colori da 7”. Rimangono i pulsanti per gestire schermate della strumentazione e assistenti alla guida.

La Fiat Tipo Cross

Un discorso a parte lo merita la Fiat Tipo Cross, basata sulla 5 porte, col suo look da crossover reso specialmente dalle protezioni in plastica nere su passaruota e parte bassa dei paraurti, dai quali sbucano skid plate color argento e paraschizzi.

Della Cross fanno parte anche l’assetto rialzato di 4 cm rispetto al resto della gamma, i pneumatici maggiorati e le barre sul tetto, precedentemente esclusiva della Tipo Station Wagon.

Prezzi e disponibilità della nuova Fiat Tipo non sono ancora stati resi noti, ma dovrebbero essere pubblicati a giorni.