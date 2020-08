Arrivata un po' a sorpresa, mentre tutti non si aspettavano grosse novità in attesa della meritata pensione, la Peugeot 308 restyling ha introdotto alcune novità per rinfrescarne l'immagine, in attesa della nuova generazione.

Già ordinabile, con prime consegne previste per settembre, la rinnovata Peugeot 308 ha un prezzo di listino a partire da 22.700 euro per la 5 porte e 23.700 per la station wagon.

Stessi motori

Il prezzo base si riferisce alla Active col turbo benzina da 110 CV, mentre lato diesel si parte da 25.350 per lo stesso allestimento. Le motorizzazioni disponibili sono 4: il diesel 1.5 da 130 CV e tre benzina, il 1.2 da 110 e 130 CV e il più potente 1.6 turbo da 263 CV che equipaggia la 308 GTI by Peugeot Sport, solo in versione 5 porte.

Alimentazione Motore (CV) Cambio Velocità massima Accelerazione 0-100 Consumo misto* Prezzi Diesel 1.5 turbo (130 CV) Manuale a 6 marce 204 km/h 9,8 secondi 3,6 l/100 km 25.350 euro Diesel 1.5 turbo (130 CV) Automatico 8 marce EAT8 206 km/h 9,4 secondi 3,5 l/100 km 29.350 euro Benzina 1.2 turbo (110 CV) Manuale a 6 marce 206 km/h 10 secondi 4,4 l/100 km 22.700 euro Benzina 1.2 turbo (130 CV) Manuale a 6 marce 200 km/h 9,7 secondi 4,5 l/100 km 23.350 euro Benzina 1.2 turbo (130 CV) Automatico 8 marce EAT8 205 km/h 9,4 secondi 4,6 l/100 km 27.850 euro Benzina 1.6 turbo (263 CV) Manuale a 6 marce 250 km/h 6 secondi 6,5 l/100 km 38.250 euro *dichiarato dalla Casa Non tutte le versioni possono essere equipaggiate con il cambio automatico, non disponiible essere come optional. Può essere abbinato al turbodiesel da 130 CV o al turbobenzina di pari potenza, entrambi però in allestimento superiore rispetto all'omologa con cambio meccanico.

Quattro allestimenti

A listino si può scegliere tra quattro allestimenti, Active, Active Business, Allure e GT, ognuno dei quali può essere integrato con un pacchetto di optional dedicato e dotati di serie della strumentazione 100% digitale con monitor a colori da 10". La GTI by Peugeot Sport è praticamente full optional e, a livello di dotazione di serie, rispecchia quella della versione GT.

Allestimento Dotazione di serie Pacchetto dedicato Active Climatizzatore bizona, sensori di parcheggio posteriori, fari automatici, cerchi in lega da 16", Peugeot i-Cockpit da 10" con head-up display, radio DAB, infotainment con schermo da 9,7" Active Pack (+500 euro): fendinebbia, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Active Business (in più rispetto all'Active) Sistema di mantenimento attivo della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale, sensori di parcheggio anteriori, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, sistema di infotainment con navigatore Allure (in più rispetto all'Active) Frenata automatica d'emergenza, sensori di parcheggio anteriori, vetri posteriori oscurati, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, sistema di infotainment con navigatore Allure Pack (+ 500 euro): cruise control adattivo GT (in più rispetto all'Allure) Cruise control adattivo, caratterizzazione sportiva esterna e interna, accesso keyless, pedaliera in alluminio, cerchi in lega da 17", fari full LED GT Pack (+ 1.500 euro): cerchi in lega da 18", sistema di parcheggio automatico, sistema di monitoraggio dell'angolo cieco

Optional: pochi ma importanti

A livello di optional si può scegliere tra differenti pacchetti o accessori singoli, come ad esempio antifurto volumetrico e perimetrale (350 euro), tetto in vetro panoramico (500 euro), ruotino di scorta (180 euro), sedili riscaldabili (200 euro), interni in pelle (da 690 a 1.290 euro), Black Pack (440 euro) e la vernice metallizzata o perlata (650 o 800 euro).

Peugeot 308 5 porte, il listino prezzi