Non c'è probabilmente macchina migliore della Fiat 500 elettrica per far venir voglia agli italiani di informarsi di più sulle auto - appunto - elettriche. Quanto costa? Quanti chilometri fa con una ricarica? Quanto è più complicato usarla tutti i giorni rispetto ad una Fiat 500 a benzina? E in cosa invece è meglio?

Nella prova su strada che trovate anche nel video ho affrontato queste e altre domande, tra le tante che ruotano attorno alla nuova 500. E alle auto elettriche, più in generale, tanto più ora che un modello molto conosciuto come la 500, appunto, è diventato elettrico.

Com'è fuori

Con la 500 elettrica, il centro stile Fiat ha reinterpretato le forme che rendono inconfondibile questa macchina da oltre 60 anni. E l'operazione è riuscita, anche considerando come sono state ridefinite le proporzioni senza modificare troppo le dimensioni. La 500 elettrica, infatti, è poco più grande di una 500 a benzina: parliamo di una lunghezza di 3,63 metri, di 1,68 metri di larghezza e 1,52 metri di altezza. Sulla versione cabrio di questa prova, poi, il peso dichiarato è di 1.330 kg.

Com’è dentro

Il discorso fatto per il design esterno vale anche per l'abitacolo, dove non mancano richiami agli elementi più distintivi della 500 storica, seppur nel contesto di un'impostazione moderna. E con un bel livello di qualità percepita, come viene messo in evidenza nel filmato. E anche con una buona disponibilità di spazio, specie nella variante di carrozzeria a 4 porte della Fiat 500 3+1.

Come va

La Fiat 500 elettrica promette un'autonomia dichiarata compresa fra 180 km e 320 km nel ciclo di omologazione WLTP (e fra 240 km e 460 km nell'uso in città), con il motore elettrico che a seconda delle versioni sviluppa 95 CV (70 kW) o 118 CV (87 kW). Nella variante più potente, protagonista di questa prova, l'erogazione della coppia di 220 Nm garantisce un ottimo spunto in accelerazione senza mettere in crisi l'avantreno, come succede su altre elettriche a trazione anteriore.

Come raccontato nel video, l'assetto e lo sterzo invogliano a guidare anche fra le curve, con una taratura equilibrata delle sospensioni nell'assorbire le irregolarità della strada. Ho trovato invece un po' brusca la rigenerazione di energia usando solo l'acceleratore (e quasi mai il freno) nella gestione degli ultimi metri di decelerazione, prima di far fermare del tutto l'auto. Ad esempio ad un semaforo.

Curiosità

Dopo 48 anni, la Fiat 500 torna ad essere prodotta a Torino. nello stabilimento di Mirafiori. E che questa elettrica sia "fatta in casa" si vede anche nei dettagli. Come nel caso della scritta in rilievo ricavata dentro le maniglie porta interne, sul pannello porta, e della sagoma della Mole Antonelliana che c'è sulla mensola della plancia, dove si può ricaricare il telefono in modalità wireless.

Quanto costa

I prezzi della 500 elettrica, incentivi esclusi, partono da 26.150 euro per la versione chiamata Action, con 24 kWh di batteria e 180 km di autonomia dichiarata. La Fiat 500 elettrica da 320 km di autonomia dichiarata e 48 kWh di batteria parte invece da 29.900 euro in allestimento Passion. È un listino a cui si può applicare uno "sconto" fino anche a oltre 10.000 euro, con gli incentivi statali alla rottamazione. Tradotto, vuol dire pagare 15.900 euro una 500 elettrica da 180 km di autonomia e che il prezzo di una 500 elettrica da 320 km di autonomia scende a 19.400 euro.

Ma potete cliccare qui per una panoramica completa su tutti i prezzi della 500 elettrica.