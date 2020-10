Inizia oggi il lancio commerciale della gamma completa di Fiat 500 elettrica con gli allestimenti che si affiancano alla versione di lancio "la Prima" e hanno un prezzo base di 26.150 euro che con gli incentivi rottamazione scende a 15.900 euro.

Per la 500 elettrica Cabrio occorre spendere 3.000 euro aggiuntivi, mentre l’appena svelata 500 elettrica 3+1 costa 2.000 euro più della berlina 3 porte.

Con l'incentivo rottamazione scende a 15.900 euro

Il listino della Fiat 500 elettrica con carrozzeria chiusa a 3 porte si apre infatti con la versione @Action che parte da 26.150 euro e che con lo sconto di 6.200 euro degli incentivi statali + incentivi Fiat scende a 19.900 euro. Chi poi dispone di una vecchia auto da rottamare può godere dello sconto di oltre 10.000 euro e pagarla 15.900 euro.

Fotogallery: Fiat 500 elettrica

59 Foto

In un rapido confronto col listino di 16.850 euro della Fiat 500 Hybrid in allestimento Lounge paragonabile alla @Action elettrica vediamo che la nuova torinese a zero emissioni è addirittura conveniente, sempre che il cumulo di 6.000 euro di Ecobonus e 4.000 euro di Dl Rilancio venga confermato anche dopo il 31 dicembre 2020.

Fotogallery: Fiat 500 elettrica 3+1

39 Foto

Il resto della gamma Fiat 500 elettrica è ora composto dalla @Passion che di listino costa 29.900 euro (23.700 euro senza rottamazione, 19.900 euro con rottamazione) e dalla ricca @Icon che ha un prezzo base di 31.400 euro (25.200 e 20.900 euro con incentivi).

Modello Prezzo di listino Fiat 500 elettrica @Action 26.150 euro Fiat 500 elettrica @Passion 29.900 euro Fiat 500 elettrica @Icon 31.400 euro Fiat 500 elettrica la Prima 35.900 euro Fiat 500 elettrica 3+1 @Passion 31.900 euro Fiat 500 elettrica 3+1 @Icon 33.400 euro Fiat 500 elettrica 3+1 la Prima 37.900 euro Fiat 500 elettrica Cabrio @Passion 32.900 euro Fiat 500 elettrica Cabrio @Icon 34.400 euro Fiat 500 elettrica Cabrio la Prima 38.900 euro

Fiat 500 elettrica @Action da 26.150 euro

Andando a vedere potenza, autonomia e dotazioni di questa nuova gamma di Fiat 500 elettrica scopriamo che la 500 @Action (non disponibile per 3+1 e Cabrio) è dotata del motore elettrico da 95 CV (70 kW) che le permette di raggiungere i 135 km/h di velocità massima autolimitata e di accelerare da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi.

L'autonomia garantita dalla batteria da 28,4 kWh garantisce un’autonomia di 180 km nel ciclo di omologazione WLTP. Nella dotazione di serie sono la ricarica da 3 a 50 kW di potenza, i fari alogeni, i cerchi da 15", gli ausili alla guida di ultima generazione, freno di stazionamento elettrico, plancia nera, rivestimenti in tessuto Seaqual e strumentazione digitale configurabile su schermo da 7".

Fiat 500 elettrica @Passion da 29.900 euro

La Fiat 500 elettrica @Passion monta invece il motore elettrico da 118 CV (87 kW) che la portano a 150 km/h e le consento uno scatto 0-100 in 9,0 secondi. La batteria da 42 kWh garantisce un’autonomia di 320 km (WLTP) e può essere ricaricata alla potenza massima di 85 kW con un fast charge.

Fra gli ADAS si segnala l’aggiunta del cruise control, ma anche la presenza a bordo del sistema di infotainment UConnect 5 su schermo da 7"e connessione Wireless CarPlay / Android Auto. Gli interni possono essere a scelta scuri o chiari, mentre i cerchi da 15" hanno finitura lucida bicolore.

Fiat 500 elettrica @Icon da 31.400 euro

La top di gamma è la Fiat 500 elettrica @Icon che ha la stessa meccanica e batteria della @Passion, ma con cerchi da 16" bruniti, plancia verniciata in tinta carrozzeria, chiave a "sassolino" in policarbonato bio per l’apertura keyless della vettura e l’infotainment navigatore Uconnect 5 su schermo da 10,25".