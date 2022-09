Dopo un primo aggiornamento datato 2021 la Peugeot 208 elettrica si rinnova nuovamente, non nell'estetica ma nel powertrain, attingendo a piene mani dalla sorella maggiore e-308, con un nuovo motore più potente e batterie ottimizzate che - secondo i dati ufficiali - permettono alla piccola francese di aumentare ulteriormente l'autonomia.

In vendita a partire dal 2023, con prezzi ancora da comunicare, la Peugeot e-208 (nel 2021 ottava auto elettrica più venduta in Italia) si potrà acquistare anche online sul sito ufficiale della Casa.

Su i cavalli, giù i consumi

Parlando di motore la 208 elettrica vede aumentare la potenza del 10%, passando dai precedenti 100 kW (136 CV) a 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia ma ancora non si sa se miglioreranno anche le prestazioni. Sappiamo invece che, grazie a un lavoro sull'efficienza, i consumi calano a 12 kWh ogni 100 km.

Così, grazie alle batterie da 51 kw (48,1 utili) a 400 Volt l'autonomia massima aumenta del 10,5%, toccando così i 400 km (ciclo WLTP). Si tratta di un miglioramento del 17,65% rispetto alla prima versione della 208 elettrica, presentata nel 2019. Rimangono naturalmente tutte le migliorie già apportate nel 2021 come la pompa di calore, pneumatici di classe A+ per ridurre al minimo l'attrito e un riduttore del cambio per aumentare l'autonomia.

Per quanto riguarda la ricarica di serie è presente un caricatore monofase da 7,4 kW mentre, come optional, si può optare per un trifase da 11 kW. Attaccandosi poi a una colonnina da 100 kW si impiegano 25 minuti per passare dal 20% all'80% della capacità delle batterie.