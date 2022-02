Far sapere con precisione a chi guida quanto costa e consuma un’auto elettrica è l’obiettivo principale di EEVEE, un’app gratuita che fornisce un mucchio di informazioni utili per avere un quadro completo della spesa dell’auto.

I consumi, i costi, l’autonomia residua e la relativa efficienza sono forniti da determinati rapporti automatici che permettono all’utente di tenere traccia di tutto, preziosi anche per chi gestisce flotte aziendali.

Cos’è e a che serve EEVEE

Parliamo di un’app per smartphone Android e iPhone scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store (link in fondo all’articolo), espressamente dedicata per chi possiede o semplicemente guida un veicolo elettrico Tesla, Ford, Mustang Mach-E, BMW e MINI.

Attraverso la connessione online e la registrazione tramite app di un token API per accedere ai dati del veicolo, EEVEE permette di tracciare i costi effettivi delle ricarica e fornisce le statistiche essenziali dell’auto in tempo reale (compresa l’autonomia, la temperatura interna ed esterna, il chilometraggio o la posizione di parcheggio).

Utile anche la stima del chilometraggio e dello stato della batteria futuro (sulla base di un modello di intelligenza artificiale, permette ad esempio di farsi un’idea sul deterioramento della stessa nel raggio di 1 o 3 anni), o ancora, l’impatto ecologico, cioè quanti kg di CO2 permette di risparmiare la propria auto elettrica.

Come funziona EEVEE

Una volta installata, EEVEE invita a creare un account (o ad accedere con le proprie credenziali) e a connettere la propria auto, inserendone i dettagli nella barra di ricerca dedicata o dall’elenco a schermo. Per l’operazione è necessario comunicare all’app il proprio indirizzo e-mail e il codice VIN del veicolo.

A questo punto l’app si presenta con tutte le sue funzioni suddivise in quattro schede principali. La dashboard, cioè la schermata principale contiene i dati salienti rilevati in tempo reale, mentre la cronologia è la sede in cui trovare le statistiche della propria auto elettrica.

Le due schermate che mancano riguardano i rapporti, per scaricare e condividere i costi di ricarica a seconda della posizione, e la scheda futuro, contenente previsioni relative ad autonomia, efficienza, funzionamento e chilometraggio della batteria.

Per maggiori dettagli sull’app, sui veicoli compatibili e sul relativo funzionamento vi suggeriamo di consultare il sito web ufficiale, che dà la possibilità agli utenti business di acquistare piani dedicati per monitorare flotte di veicoli elettrici e generare i relativi insights, fra le altre cose.