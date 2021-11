Le app per smartphone, oggi come oggi, si rivelano uno strumento piuttosto utile ed efficace anche nel settore della gestione di flotte di veicoli commerciali.

A disposizione delle aziende e dei gestori ci sono sia software prodotti da case specifiche, e quindi destinate ai propri veicoli, sia applicazioni generiche utilizzabili con qualsiasi auto o mezzo di trasporto. A seguire, una panoramica con le soluzioni migliori.

Le app per gestire flotte di veicoli

Simply Fleet è una delle più quotate del settore perché oltre a essere un’app per Android e iPhone, si tratta di un software multipiattaforma che permette di gestire flotte di veicoli ovunque. Lavora via cloud, permette di aggiungere un numero infinito di auto e mezzi di trasporto, monitorabili in tempo reale circa consumi, spostamenti, interventi di manutenzione e tanto altro ancora.

Per gestire le attività del proprio parco veicoli dallo smartphone vale la pena considerare anche Webfleet mobile, un’app con cui monitorare conducenti e clienti gestendo alla svelta imprevisti. Le funzioni di comunicazione bidirezionale, l’assegnazione diretta di nuovi ordini e lavori o gli aggiornamenti via notifica sono alcuni degli strumenti a disposizione di gestori e conducenti.

Fleetio Go è un’altra alternativa che permette di gestire anche in mobilità la propria flotta di veicoli. È anch’essa disponibile su smartphone Android e iPhone e, come le succitate, mira a connettere conducenti e gestori per migliorarne la collaborazione, attraverso un sistema digitale che permette di interfacciarsi con tutte le operazioni di routine (e non solo) relative alla gestione e al lavoro con flotte di veicoli.

Le app specifiche di Scania e CAT

Chi si trova a gestire flotte di una casa specifica di veicoli commerciali come Scania e CAT può trarre vantaggio dalle soluzioni dedicate, per questo motivo solitamente più ricche di funzioni specifiche rispetto alle suddette.

Scania Fleet, ad esempio, è un’app che, oltre a tornare utile per i gestori del parco veicoli, permette di controllare il riscaldamento da remoto prima di iniziare il proprio turno di lavoro, consente di inviare rapporti sui guasti, o ancora, di chiedere assistenza per una riparazione e gestire i rapporti sui guasti. Per approfondire, qui il nostro approfondimento dedicato.

Discorso simile vale per l’app CAT Fleet Management. Compatibile sia con smartphone Android che iPhone, si rivela uno strumento molto utile per tenere traccia del luogo e dello stato del proprio parco di veicoli, con statistiche in tempo reale sulla posizione, sulle ore, sul livello del carburante e altro ancora.