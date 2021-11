I gommisti e i centri di riparazione sono già affollati da giorni, segno che è tempo di tornare a pensare alle gomme invernali. D'altronde il 15 novembre, giorno a partire dal quale su molte strade italiane scatta il consueto obbligo, è ormai imminente.

Pertanto, possono ora tornare utili più che mai alcune app con cui semplificare il tutto, per acquistare gli pneumatici invernali, per calcolarne le misure, o magari per fissare un appuntamento col proprio gommista di fiducia.

Il cambio gomme

Chi non avesse già dotato la propria auto delle gomme invernali o di pneumatici 4 stagioni, farebbe bene a iniziare a guardarsi intorno perché, come detto e risaputo, da metà novembre entra in vigore l’obbligo delle dotazioni invernali, catene da neve comprese chiaramente.

La scelta delle gomme invernali ideali per la propria auto e le proprie esigenze, specie quando si preferisce optare per il fai da te, oltre che per marche e modelli passa anche attraverso la lettura della nuova etichetta europea, in parte modificata e scansionabile anche con lo smartphone, smartphone che perfino in questo caso possono tornare utili in vario modo. Ecco come.

Le app per comprare gomme invernali

Tralasciando le app che alcuni gommisti e centri di riparazione mettono a disposizione dei propri clienti, la cui risonanza è per ovvi motivi circoscritta, sono ad oggi sostanzialmente due le soluzioni per scegliere e acquistare gomme invernali (e non solo) con lo smartphone: AutoDoc e Mister Auto.

Note più che altro per essere le versioni mobili degli omonimi siti web per acquistare ricambi per auto e altri veicoli, vantano entrambe un ampio catalogo con pneumatici invernali e non.

Per agevolare la ricerca è possibile in entrambi i casi salvare i propri veicoli (ad esempio digitando la targa) per visualizzare direttamente i modelli di gomme compatibili, oppure far riferimento ai filtri per scremare la ricerca manualmente.

Download di AutoDoc per: Android – iPhone;

Download di Mister Auto per: Android – iPhone.

Le app per verificare la compatibilità

In ottica fai da te, due app come Wheel Size e Tire Size Calculator possono rivelarsi due strumenti davvero efficaci per verificare la compatibilità di un nuovo set di ruote da dedicare magari alle gomme invernali.

La prima, Wheel Size, è compatibile sia con smartphone Android che con iPhone e, in breve, permette di verificare le informazioni sul montaggio degli pneumatici, di come le differenti dimensioni influiscono sulle prestazioni e sul comportamento dell’auto e di ottenere altri dettagli a tal riguardo (qui per leggere il nostro approfondimento dedicato).

Tire Size Calculator è un’app riservata ai dispositivi Android, gratuita e molto intuitiva da usare per verificare la compatibilità del proprio set di cerchi e pneumatici con eventuali alternative, pertanto ideale proprio per la stagione invernale in arrivo.

Download di Wheel Size per: Android – iPhone

Download di Tire Size Calculator: Android

Prenotare il cambio gomme con un'app

Per fissare un appuntamento col proprio gommista di fiducia per il cambio gomme invernale, o per altri interventi di vario genere, manutenzione compresa, per ricevere avvisi sulla scadenza di bollo, revisione, assicurazione, o tagliando, l’app La mia auto è uno strumento che merita considerazione.

È gratuito e disponibile sia per smartphone Android che per iPhone e, dopo aver registrato un account, anch’esso gratuito, permette di fare quanto promesso, in maniera piuttosto semplice e intuitiva, senza particolari perdite di tempo.

Download per: Android – iPhone