Anche per effetto del Coronavirus, acquistare sul web, su e-commerce specializzati in autoricambi e articoli del settore auto, è ormai una consuetudine fra gli automobilisti che amano il fai da te, e non solo.

Ma se al proprio meccanico di fiducia si preferisce la personale ricerca di pezzi di ricambio per la propria auto, è tuttavia necessario far riferimento su determinate app specifiche. Per non sbagliare, ecco le più note del settore.

Autodoc

La più usata e conosciuta nel mondo dei ricambi auto è senza dubbio l’app Autodoc. Figlia dell’omonimo e-commerce, dà accesso a un ampio catalogo di ricambi facilmente consultabile attraverso un sistema di ricerca per articoli, per auto, per targhe o per numeri identificativi dei ricambi.

L’applicazione, installabile gratuitamente sia su smartphone Android che su iPhone, vanta fra le sue funzioni utili la possiblità di salvare un veicolo per ritrovare facilmente i ricambi adatti, permette di ricevere delle notifiche sullo stato degli acquisti, di effettuare ordini “1-click”, e di salvare i ricambi preferiti nella lista dei desideri.

Mister Auto

Mister Auto è una celebre alternativa, disponibile anch’essa sotto forma di app mutuata dall’omonimo e-commerce, disponibile sia per dispositivi Android che iOS sui rispettivi Google Play Store e App Store.

Il catalogo di articoli è molto ricco e facilmente accessibile attraverso vari criteri (anche attraverso la scansione di codici a barre). Non manca la possibilità di salvare il proprio veicolo per ricerche mirate e, fra le chicche, sono molto utili i tutorial per montare alcuni dei ricambi disponibili.

Autoparti

Compatibile solo con smartphone Android, Autoparti è un’altra app da prendere in considerazione se si cercano dei ricambi. Il ventaglio di articoli disponibili è quello di Autoparti.it, catalogo che vanta più di un milione di pezzi di ricambio per veicoli di 45 case auto.

Come sulle applicazioni simili, l’inventario è suddiviso in categorie e sezioni, ma è possibile effettuare ricerche dirette aggiungendo al sistema la propria automobile e registrare un account per velocizzare la procedura d'acquisto.

Autorecupero.it

Non si pone sulla stessa falsariga di queste ultime Autorecupero.it, perché piuttosto che essere un e-commerce vero e proprio si tratta di un portale che permette di richiedere preventivi di ricambi per auto ad autodemolizioni e ricambisti presenti nel circuito dell'omonimo sito web.

Attraverso tale applicazione l’utente può infatti ottenere i prezzi dei ricambi desiderati direttamente con l’app (sia per dispositivi Android che iOS), senza alcun obbligo d’acquisto, gratuitamente e in tutta comodità con pochi click.