C’è chi legge un libro o una rivista, chi scorre il feed dei social, chi sonnecchia, o chi, per passione o per necessità, sotto l’ombrellone cerca informazioni sul funzionamento, sui componenti e su tutto quel che riguarda l'oggetto automobile.

Ecco, è dedicata proprio a questi ultimi l’app Ricambi auto. Tecnologie automobilistiche, una sorta di enciclopedia che illustra in dettaglio vari aspetti legati ai veicoli direttamente su smartphone, anche offline. Per altre curiosità, invece, vi rimandiamo alla sezione Auto & Storia.

Cos'è e a che serve

Ricambi auto. Tecnologie automobilistiche è un’applicazione per smartphone Android, disponibile gratuitamente sul Play Store (link per il download in fondo).

Leggera e compatibile con la maggior parte dei dispositivi (non più vecchi di un lustro perché serve almeno Android 5.0 Lollipop a bordo), si avvale anche di una versione Premium che costa 3,29 euro ed elimina la pubblicità, consente di visualizzare le immagini offline e poco altro.

Si tratta di un’app per appassionati di motori o per semplici curiosi, perché ricca di informazioni utili sul mondo delle auto. Si va dalle componenti di base, fino ad arrivare alle tecnologie automobilistiche che stanno dietro al funzionamento di determinate compagini, informazioni tratte dalle relative pagine di Wikipedia.org.

Come funziona

Essendo una sorta di enciclopedia digitale, Ricambi auto. Tecnologie automobilistiche si presenta con un’interfaccia molto semplice e facile da consultare, con la schermata principale che presenta i vari contenuti piazzati in ordine alfabetico ed eventualmente ricercabili (anche con la voce) toccando l’icona della lente d’ingrandimento in alto a destra.

Aprendo la pagina di un determinato argomento, l’applicazione rimanda l’utente alla descrizione relativa, corredata di immagini e suddivisa in varie sezioni a seconda del tema. A lato c’è invece un menù a scomparsa in cui compaiono delle opzioni e funzioni aggiuntive.

Opzioni extra

Possono tornare utili queste le extra disponibili su Ricambi auto. Tecnologie automobilistiche volendo ritrovare un determinato argomento salvato o cercato in precedenza. È possibile ad esempio salvare nei preferiti una voce toccando l’icona con la stella accanto nell'elenco, voci che poi ritroveremo nell’omonima sezione accessibile attraverso il menù laterale.

Da qui l’utente può accedere anche alla cronologia delle ricerche pigiando su “Storia”, entrare nelle impostazioni dell’applicazione, da cui scegliere il tema (chiaro o scuro) e la dimensione dei caratteri, ed eventualmente comprare la versione Premium con un acquisto in-app per supportare lo sviluppatore.