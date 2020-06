Badare alle spese dell'auto grazie a un registro, cartaceo o digitale che sia, è un'abitudine sempre più comune al giorno d'oggi. Per questo, oltre alle nostre prove sui consumi reali, risultano piuttosto utili anche delle app specifiche per smartphone come Motolog, nota sul Play Store come “Consumi auto, rimborso chilometrico, spese viaggio”.

Si tratta di un servizio che fa da registro spese e permette di tenere sotto’occhio quanto un’auto, una moto, un camion o altri veicoli possano pesare sul portafogli. Vediamo come funziona, e come può tornare utile ora che le ferie estive e i viaggi in auto non sono più un miraggio.

Cos’è e a che cosa serve Motolog

Motolog è un’applicazione per smartphone Android che permette di tracciare una serie di informazioni su vari veicoli. Registra le spese per i rifornimenti o per la manutenzione, consente di segnare i consumi, di calcolare quanto costa raggiungere una determinata destinazione o di registrare viaggi e spostamenti.

Oltre al tenere sotto controllo le varie informazioni, poi, non manca la possibilità di caricare i dati su cloud, importare i registri da altre applicazioni simili o, viceversa, di esportare gli storici tramite file ".CSV".

Motolog è accessibile sia in versione gratuita che a pagamento, disponibile attraverso un acquisto in-app al prezzo di 0,99 euro al mese o a 4,99 euro l’anno. La versione Pro di Motolog dà diritto a uno spazio d’archiviazione cloud di 1 GB, elimina i limiti di registrazione o di viaggio, rimuove gli annunci pubblicitari, e altro ancora.

Come si configura

È molto semplice da usare: una volta scaricata e installata sullo smartphone, Motolog invita l’utente ad accedere con le proprie credenziali o a registrare un nuovo account.

Il passo successivo sarà inserire i dettagli del proprio veicolo o importare i dati da un’altra app o servizio simile per concludere la prima configurazione.

Fatto questo, a seconda dei registri caricati, avremo sottomano già uno storico consultabile con varie informazioni utili inserite all’interno di un’interfaccia curata ma di semplice lettura, suddivisa in quattro sezioni principali: “Storico”, “Rapporti”, “Guidare” e “Altro” (varie impostazioni e funzioni extra).

Come registrare una spesa su Motolog

Trattandosi di un’applicazione di tracciamento delle spese dell’auto, Motolog esige dall’utente dei rapporti relativi, inseribili dalla sezione apposita premendo il pulsante “+” in basso a destra.

Ad esempio, volendo segnarsi una spesa di manutenzione, è possibile aggiungere dettagli come file, foto e note oltre alla spesa effettiva e all’oggetto riparato/revisionato/sostituito.

Salvata la spesa, questa apparirà in ordine cronologico nella pagina “Storico” di Motolog, con un’anteprima con alcune informazioni salvate. Tutti i dati inseriti sono tuttavia accessibili pigiando sulla spesa stessa, spesa che da lì può essere modificata o eventualmente cancellata.

Registrare un viaggio e altre funzioni extra

Come anticipato, Motolog permette anche di registrare un viaggio o un qualsiasi spostamento. C’è una pagina apposita, “Guidare”, in cui impostare vari parametri, avviare, interrompere e scartare la registrazione, registrazione che, proprio come i rapporti succitati, ricomparirà poi nello storico dell’app.

Tutte le altre funzioni extra di Motolog sono contenute invece nella pagina “Altro”, sede in cui accedere ai tag specifici relativi ai diversi rapporti e promemoria, entrare nel garage dei veicoli registrati, importare o esportare file .CSV e gestire l’intera app attraverso le tante opzioni contenute nella sezione “Impostazioni”.

In breve