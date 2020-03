“Segna il numero di targa”. Una frase spesso sentita in film polizieschi ma che nel quotidiano può servire a darci preziose informazioni su veicolo e proprietario in caso di incidenti e controversie. Basta naturalmente avere gli strumenti giusti e, in questo caso, lo strumento si chiama “Veicolo”, un’app gratuita disponibile per Android ed iOs.

Un nome semplice che indica subito quello che sa fare: fornirci una precisa e dettagliata carta d’identità di ogni veicolo – auto, furgoni, scooter e moto – che incontriamo. Basta inserire il numero di targa.

App Veicoli: cos’è e perché utilizzarla

Disponibile per il download gratuito su smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOs, Veicolo è utile se si sta meditando l’acquisto di un’auto usata e non ci si fida delle informazioni date dal suo proprietario, oppure e queste non sono disponibili all’interno dell’annuncio. Ci sono poi anche tante altre funzioni correlate che vedremo più avanti.

La versione base di Veicoli offre anche la possibilità, al costo di 2,99 euro, di ottenere informazioni sul proprietario dell’auto mentre su Play Store e App Store è disponibile anche la versione a pagamento (2,29 euro) che toglie ogni tipo di pubblicità dall’app. A prescindere che si paghi o meno quindi si hanno numerose funzioni a nostra disposizione, con inserzioni pubblicitarie mai davvero invasive e che si mostrano solo quando si passa da un menù all’altro, senza quindi interrompere quello che stiamo facendo all’intero di una singola sezione.

Veicoli e le sue funzioni

La funzione principale di Veicoli compare già nella home page e si presenta con un form nel quale inserire il numero di targa di un veicolo (manualmente o facendo la scansione della targa direttamente dall’app, usando la fotocamera dello smartphone), selezionando all’inizio se si tratta di auto o furgone, moto oppure scooter. Una volta inserita la targa il sistema interroga il database online (è quindi necessaria una connessione internet) restituendo numerose informazioni come:

Giorno, mese e anno di immatricolazione

Scadenza RCA

Scadenza revisione

Scadenza e costo bollo

Tipo di alimentazione

Cilindrata

Potenza

Cavalli fiscali

Classe ambientale

Numerose informazioni che danno una fotografia completa sullo stato dell’auto, in una grafica chiara e suddivisa per argomenti. Le varie auto ispezionate online si possono salvare nel garage virtuale dell’app, così da averle immediatamente a portata di mano in caso di necessità.

Le mie informazioni

La app Veicoli non offre unicamente informazioni su veicoli altrui: possiamo infatti inserire i numeri di targa dei nostri veicoli e attivare la voce “Ricordami queste scadenze” così da avere promemoria per pagare in tempo bollo e assicurazione e prenotare visite in officina per la revisione ministeriale.

Inoltre è presente un link diretto col Portale dell’Automobilista, il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che permette di avere sott’occhio la situazione della nostra patente, dai punti a disposizione alla scadenza. Basta loggarsi nel menù apposito dell’app Veicoli per avere tutto a portata di mano.

La scheda