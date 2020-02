Chi non ha mai incrociato sul proprio tragitto qualche codice di errore segnalato dalla centralina dell'auto. Ma prima di correre dal meccanico, con un’app come Torque è possibile già fare una prima diagnostica. Basta un adattatore wireless OBD2 da connettere all’auto e uno smartphone (o un tablet) Android su cui installare l’applicazione.

Ma oltre a cercare i codici di errore, e disattivarli eventualmente, con Torque è possibile avere a portata di mano i valori di coppia, i consumi, lo 0-100, le emissioni di CO2, i grafici e varie informazioni in tempo reale per gli appassionati e non solo.

Cos’è Torque

Torque è un’app disponibile esclusivamente per smartphone e tablet Android nata svariati anni fa come strumento di diagnosi e analisi. C’è in versione Lite e in versione Pro, cioè a pagamento al costo di 3,55 euro e come anticipato, necessita di un connettore wireless OBD2 per leggere i dati della centralina.

Lato compatibilità, molto dipende dal proprio veicolo, con le feature di Torque che possono cambiare a seconda dell’auto utilizzata, o non funzionare proprio in alcuni casi. Sugli smartphone più recenti, aggiornati ad Android 10, si potrebbe riscontrare qualche errore, in ogni caso eventualmente risolvibile coi futuri aggiornamenti.

A cosa serve

Parliamo di un’app disegnata in un’interfaccia tutt’altro che moderna, ma ricca di funzioni, alcune delle quali in tempo reale o quasi (contagiri, coppia, velocità, consumi e così via), altre dedicate alla diagnostica, con gli eventuali errori presenti nella centralina. In proposito Torque mostra i codici e ne dettaglia il significato e la tipologia, oltre a dare la possibilità di azzerare il tutto.

Torque Pro, rispetto alla versione gratuita, consente inoltre di visualizzare i valori di coppia, i cavalli, i valori di accelerazione (0-60, 0-100), alcuni grafici in più, e altro ancora. E oltre a questo spariscono dall'app gli annunci pubblicitari, con il plus della presenza di alcune chicche in più per la personalizzazione.

Come funziona

Conosciute le funzioni principali di Torque, scarichiamo l’app, magari in versione Lite in un primo momento. Una volta collegato il connettore OBD2 wireless, al primo avvio bisogna effettuare il pairing. Per farlo basta recarsi nelle impostazioni di Torque, toccare su “Impostazioni interfaccia OBD2”, scegliere fra la connessione Bluetooth o Wi-Fi e toccare su “Seleziona il dispositivo”.

Fatto questo, serve solo un’occhiata veloce per comprendere che Torque dà la possibilità di sfruttare varie pagine accessibili con uno swipe, da riempire con degli widget (chiamati strumenti). Ce ne sono a bizzeffe, tutti disponibili cliccando sull’icona con l’ingranaggio nell’opzione “Aggiungi strumento” e pronti all’uso non appena Torque riveli i dati della centralina.

Codici errore ed extra

Ma uno dei motivi per i quali utilizzare Torque resta pur sempre la capacità di diagnosticare gli errori. Non è un caso che l’opzione relativa “Fault Codes” si trovi in prima posizione, accessibile come sempre dal menù a scomparsa. Cliccandoci su, l’app ci si presenta con varie funzioni su cui far riferimento per avviare una ricerca degli errori, visualizzare uno storico o eventualmente fare pulizia.

Per il resto, Torque non manca di funzioni extra come la modalità Head-up Display, l'opzione per azzerare registrazioni e contatori di viaggio o inviare i dati rilevati via e-mail. Nel menù delle impostazioni, poi, l’utente ha la possibilità di gestire il tutto, compresi i dati del veicolo (peso, cilindrata, regime massimo), le unità di misura, la registrazione dei dati e così via.

In breve