Mancano pochi giorni alla scadenza dell’obbligo di viaggiare con la dotazione invernale (pneumatici specifici o catene che siano), segno che è ormai arrivato il momento di iniziare a pensare al cambio gomme.

Anche per questo motivo può tornare utile un’app come Wheel Size, strumento piuttosto utile (e gratuito) con cui ottenere varie informazioni relative a tutto quel che riguarda la questione, spesso fonte di dubbi e incertezze.

Cos’è e a che serve Wheel Size

Figlia dell’omonimo sito web, Wheel Size è un’app per smartphone Android e iPhone, scaricabile gratuitamente dai rispettivi Google Play Store e App Store (link al download in fondo), che permette all’utente di accedere a un mucchio di informazioni aggiornate e a vari strumenti specifici per la questione pneumatici.

In sostanza, un’applicazione del genere può servire a chi guida per verificare le corrette informazioni sul montaggio delle gomme specifiche per la propria auto, per calcolare come le differenti dimensioni degli pneumatici influiscano sulle prestazioni e sul comportamento del veicolo, o ancora, per consultare altre informazioni inerenti attraverso gli articoli pubblicati sull’app.

Come funziona

Utilizzare Wheel Size è molto semplice. Innanzitutto l’applicazione è tradotta in lingua italiana, e si presenta con un’interfaccia grafica suddivisa in varie sezioni selezionabili da una barra inferiore.

“Principale” è la sede in cui visualizzare le ricerche effettuate in precedenza e gli articoli più recenti, mentre il motore di ricerca vero e proprio col quale spulciare il catalogo si trova nella pagina “Cerca”.

La sezione “Calcolatrice”, invece, è l’area in cui poter confrontare le diverse dimensioni delle ruote/pneumatici, ottenendo schemi grafici e spiegazioni relative. Le informazioni sull’app, le impostazioni e i link per il supporto, si trovano invece in “Profilo”.

Come si usa

Come anticipato, per cercare informazioni sul montaggio degli pneumatici basta accedere alla sezione “Cerca” e scegliere se frugare il catalogo di Wheel Size inserendo il modello dell’auto, le dimensioni degli pneumatici o delle ruote.

Selezionando l’auto, l’app mostra così le soluzioni compatibili col modello scelto al fianco di altre indicazioni fra cui la pressione di montaggio e l’uso consigliato, con la possibilità di condividere o confrontare la scheda relativa.

A tal riguardo, pigiando infatti l’icona che rappresenta una calcolatrice, posta sulla destra della scheda selezionata, si può accedere alla funzione di calcolo per confrontare le diverse dimensioni delle ruote ottenendo informazioni utili per il montaggio e delle semplici spiegazioni sulle effettive conseguenze in termini di prestazioni e di guida dell’auto.