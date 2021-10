Dal 15 ottobre si possono montare le gomme invernali sull'auto, portandosi quindi avanti rispetto all'obbligatorietà che scatta dal 15 novembre su alcune strade italiane, per poi decadere il 15 aprile. Una legge che non obbliga a circolare con coperture termiche ma con dotazioni invernali: valgono quindi anche le sole catene a bordo, ma sappiamo bene come le gomme invernali facciano una grande differenza col freddo e terreni innevati.

Parte quindi la corsa all'acquisto di nuovi pneumatici con la classica dicitura M+S (Mud and Snow, fango e neve), cercando marca e modello che facciano al caso nostro considerando numerose variabili: prezzo, misure, prestazioni e altro ancora.

Come scegliere le gomme invernali

Di certo il prezzo delle gomme invernali è la prima variabile che si prende in considerazione, ma occhio a voler risparmiare a tutti i costi. Se infatti ci sono sempre prodotti con rapporto costo/qualità molto vantaggioso, è anche vero che non sempre pagare meno significa aver fatto un affare. Occhio quindi a prodotti ricondizionati acquistati online o a pneumatici di brand sconosciuti, le gomme infatti rappresentano l'unico "appiglio" con la strada e la sicurezza non ha prezzo.

Ci sono poi le misure: i costruttori non producono pneumatici per tutte le auto in commercio e quindi, anche se si è particolarmente legati a un brand, può essere che non ci siano le gomme adatte al nostro modello. Ci sono poi prodotti maggiormente indicati ad auto più sportive, mentre altri dedicati a modelli più comuni.

Le tecnologie

Ogni produrre di pneumatici adotta poi varie soluzioni sui propri prodotti, fermo restando che ogni gomma invernale deve avere determinate caratteristiche, la cui presenza è indicata con la scritta M+S sulla spalla. Disegno del battistrada, forma e realizzazione delle lamelle (c'è chi le realizza con tecniche di stampa 3D) e molte altre variabili che incidono sulle performance e sui costi.

Scegliere dunque può non essere facile e con una serie di articoli, dedicati a ciascuno dei maggiori produtturi di pneumatici, vogliamo fare una panoramica sui modelli in commercio, con prezzi e caratteristiche.