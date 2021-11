Pioggia, neve e ghiaccio rappresentano una sfida per tutti gli automobilisti. Per vincerla e per viaggiare in sicurezza, è necessario procedere con il cambio gomme stagionale. Goodyear mette a disposizione un’ampia gamma di modelli, adatti a vari tipi di carrozzeria e studiati per un utilizzo prettamente invernale oppure annuale.

Ecco, quindi, i principali modelli di pneumatici invernali e quattro stagioni con misure e prezzi indicativi.

UltraGrip Performance

Questo pneumatico invernale di Goodyear sfrutta la tecnologia SnowProtect per assicurare spazi di frenata contenuti su fondi innevati. Le profonde scanalature longitudinali, invece, facilitano il drenaggio dell’acqua riducendo il rischio di aquaplaning e migliorando la trazione sulla neve sciolta e sulla fanghiglia.

A seconda delle misure, l’UltraGrip Performance può presentare anche la tecnologia RunOnFlat che permette di guidare fino a 80 km/h con la gomma sgonfia.

Misure Da 15" a 21" Prezzi Da 93 a 488 euro

UltraGrip 9+ NCG

L’UltraGrip 9+ Grip è consigliato soprattutto per l’utilizzo su strade bagnate. Questa gomma ha un solco centrale molto profondo e un numero elevato di scanalature per evacuare quanta più acqua possibile. Gli intagli arrivano fino quasi alla spalla dello pneumatico migliorando così anche la tenuta di strada in curva con asfalto viscido.

Misure Da 14" a 16" Prezzi Da 67 a 155 euro

UltraGrip 8

L’UltraGrip 8 è una gomma invernale con un battistrada con disegno direzionale e una superficie di contatto elevata per consentire un ottimo grip in tante situazioni. La tecnologia 3D BIS della mescola riduce gli spazi di frenata su strade bagnate, ghiacciate e innevate, mentre la doppia scanalatura a V disperde velocemente l’acqua e la fanghiglia.

Misure Da 15" a 20" Prezzi Da 93 a 293 euro

UltraGrip Performance SUV Gen-1

Consigliato per SUV e crossover, l’UltraGrip Performance Gen-1 può contare su blocchi di grandi dimensioni e profonde scanalature per aumentare l’aderenza sulle strade bagnate. Le lamelle tridimensionali, invece, riescono ad offrire una buona manovrabilità sia in condizioni di ghiaccio che di neve.

Misure Da 16" a 22" Prezzi Da 115 a 368 euro

Vector 4Seasons Gen-3

Concepita come gomma quattro stagioni, la Vector 4Seasons Gen-3 ha un disegno del battistrada direzionale e perfettamente simmetrico. Efficiente nei consumi e contenuto nella rumorosità, questo pneumatico Goodyear se la cava bene in condizioni di pioggia e neve grazie ai larghi intagli sul battistrada e alle numerose lamelle presenti al centro della struttura.

Misure Da 15" a 18" Prezzi Da 74 a 242 euro

Vector 4Seasons SUV Gen-2

Indicato per SUV e crossover, questa gomma all season adotta la tecnologia Weather Reactive di Goodyear per adattarsi ai cambiamenti stagionali. In particolare, il battistrada con disegno SmartTRED cambia sensibilmente a seconda delle condizioni della strada. Lo pneumatico è certificato anche l’uso invernale e offre una buona trazione su neve e ghiaccio.

Misure Da 13" a 20" Prezzi Da 56 a 291 euro

Per maggiori informazioni sulle gomme invernali Goodyear è possibile visitare il sito ufficiale.