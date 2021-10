Supercar e SUV, ma anche auto da città. Pirelli mette a frutto la sua esperienza nel motorsport per creare una gamma di gomme invernali e quattro stagioni adatti ad ogni contesto. Dalle P Zero Winter per le auto sportive, fino al Cinturato All Season SF 2 per i veicoli compatti e l’utilizzo cittadino, ecco i principali modelli proposti da Pirelli con tanto di misure e prezzi indicativi.

P Zero Winter

Il P Zero Winter dà il meglio di sé sulle vetture sportive. Dotato di un disegno del battistrada asimmetrico, questo pneumatico invernale è progettato con tre “sezioni” differenti.

La spalla interna ha più lamelle e scanalature per prestazioni elevate sulla neve, mentre i blocchi centrali sono studiati per le condizioni di bagnato. Infine, la parte esterna ha meno lamelle e una rigidità superiore per migliorare la dinamica di guida sull’asciutto.

Misure Da 18" a 22" Prezzi Da 137 a 439 euro

Cinturato Winter 2

Il Cinturato Winter 2 sfrutta la particolare tecnologia adattiva delle lamelle 3D che rende lo pneumatico invernale efficace anche quando il battistrada inizia a consumarsi. Col passare del tempo, infatti, le lamelle si “trasformano” assumendo una speciale forma che mantiene elevato il grip anche in condizioni di terreno innevato.

In aggiunta, come la maggior parte degli pneumatici Pirelli, è presente la tecnologia Seal Inside che, secondo la Casa, mantiene intatto lo pneumatico nell’85% delle possibili cause accidentali di foratura.

Misure Da 16" a 20" Prezzi Da 92 a 290 euro

Scorpion Winter

Le Scorpion Winter sono le gomme invernali consigliato per i SUV e i crossover dei segmenti premium come Audi, BMW, Jaguar e Maserati. Questa copertura promette il meglio di sé soprattutto in condizioni di neve e ghiaccio con ottime capacità di frenata e trazione.

Le tecnologie Run Flat e Seal Inside consentono di proseguire la marcia anche in caso di foratura, mentre la PNCS (Pirelli Noise Cancelling System) utilizza un piccolo dispositivo fonoassorbente per ridurre del 50% il rumore percepito all’interno dell’abitacolo.

Misure Da 16" a 22" Prezzi Da 107 a 273 euro

Cinturato All Season SF 2

Si tratta della gomma quattro stagioni di Pirelli indicata per la guida nelle aree urbane. Consigliato per veicoli di medie dimensioni, compatte e crossover, il Cinturato All Season SF 2 è stato sviluppato per comportarsi bene soprattutto con asfalto bagnato o coperto di neve.

In più, la maggior parte delle misure è disponibile con la tecnologia Seal Inside che consente di proseguire la marcia anche in caso di una piccola foratura.

Misure Da 15" a 20" Prezzi Da 66 a 366 euro

Scorpion Verde All Season SF

Creato appositamente per crossover e SUV (soprattutto per i modelli Mercedes), lo Scorpion Verde All Season SF presenta la marcatura 3PMSF che certifica le buone prestazioni anche in condizioni invernali moderate.

Anche questo pneumatico è disponibile con le tecnologie Run Flat e Seal Inside che conferiscono una struttura resistenza quando si “prendono” piccoli chiodi o si hanno rapide perdite di pressione.

Misure Da 16" a 20" Prezzi Da 70 a 554 euro Per maggiori informazioni sulle gomme invernali Pirelli potete visitare il sito ufficiale.