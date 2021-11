Per affrontare l’inverno servono le gomme giuste. Ogni costruttore ha varie proposte adatte a segmenti diversi come auto compatte o SUV e mette a disposizione diverse proposte tra gomme invernali e quattro stagioni.

In questa guida vi riportiamo le principali gomme Michelin con misure disponibili e un listino prezzi indicativo.

Alpin 6

L’Alpin 6 è l’ultima novità di Michelin in termini di gomme invernali. Studiato con la tecnologia EverWinterGrip, presenta una mescola multistrato con canali longitudinali che promettono prestazioni interessanti in frenata e in trazione. Rispetto al predecessore Alpin 5, Michelin dichiara una miglior durata chilometrica grazie ad una struttura resistente.

Misure Da 15" a 20" Prezzi Da 70 a 277 euro

Alpin A4

L’Alpin A4 dà il meglio di sé su bagnato e neve. La mescola Full Active Tread ed Helio Compound consente un grip ottimale in queste situazioni di guida, mentre la tecnologia Contact Patch distribuisce la pressione degli pneumatici in modo più omogeneo per migliorare reattività e controllo della vettura.

Misure Da 14" a 17" Prezzi Da 74 a 318 euro

Latitude Alpin 2

Il Latitude Alpin LA2 è lo pneumatico invernale dedicato ai SUV e ai mezzi con trazione integrale. La struttura Ridge N Flex e la mescola Helio Compound 3G hanno l’obiettivo di migliorare l’aderenza alle basse temperature e di rendere più precisa la sterzata in condizioni di neve.

Michelin consiglia lo pneumatico a SUV come BMW X5, Audi Q5 e Porsche Cayenne.

Misure Da 16" a 20" Prezzi Da 128 a 396 euro

Crossclimate 2

Il Crossclimate 2 rappresenta una delle proposte principali di Michelin nel segmento delle gomme quattro stagioni. Lo pneumatico è certificato per la neve (3PMSF) e ha una mescola in grado di adattarsi alle varie condizioni meteo, sia su neve che su strada asciutta.

La struttura dei tasselli massimizza il contatto del battistrada col suolo per migliorare la frenata sull’asciutto, mentre i canali a forma di V facilitano il drenaggio dell’acqua.

Misure Da 15" a 20" Prezzi Da 75 a 316 euro

Latitude Tour HP

Concepito per SUV e fuoristrada, il Latitude Tour HP è una gomma quattro stagioni che punta soprattutto sulla sicurezza in condizioni di bagnato. La mescola “Terrain Proof” è progettata per consentire buone prestazioni anche nel fuoristrada meno impegnativo. La tecnologia StabiliGrip, invece, sfrutta la particolare disposizione delle lamelle per ridurre vibrazioni e rumore.

Misure Da 16" a 21" Prezzi Da 87 a 350 euro Per maggiori informazioni sulle gomme invernali Michelin potete visitare il sito ufficiale.