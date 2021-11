Per affrontare le rigide temperature invernali, piogge e possibili nevicate occorrono i giusti pneumatici. Ogni costruttore mette a disposizione coperture specifiche per auto ad alte prestazioni o SUV ed Hankook non fa eccezione.

A seconda delle condizioni climatiche del proprio territorio, della quantità di chilometri percorsi in un anno e del budget a disposizione, si può scegliere una gomma prettamente invernale o una all-season.

Ecco le informazioni e i prezzi indicativi di alcuni dei principali modelli proposti da Hankook.

Winter i*cept evo3

Si tratta dello pneumatico invernale Ultra High Performance di Hankook. Sviluppato per i modelli più sportivi, appunto, è dotato di una mescola in silice Aqua Pine studiata per migliorare le prestazioni sul bagnato.

Il design si compone di due scanalature laterali che facilitano l’evacuazione della neve e dell’acqua, mentre le lamelle in 3D consentono un grip elevato in frenata anche sul ghiaccio.

Misure Da 17" a 21" Prezzi Da 101 a 382 euro

Winter i*cept RS2

L’RS2 è concepito per una vasta gamma di modelli, soprattutto di dimensioni compatte. La gomma invernale ha disegno direzionale con lamelle trasversali che prevengono l’aquaplaning e consentono un’aderenza elevata in caso di neve.

I piccoli intagli presenti sul battistrada hanno una forma ad “artiglio” per intrappolare i fiocchi di neve e ridurre così gli spazi d’arresto sull’asfalto pieno di neve.

Misure Da 13" a 17" Prezzi Da 44 a 142 euro

Kinergy 4S2

La Kinergy 4S2 è il principale modello di gomme quattro stagioni di Hankook. La copertura si adatta a vari tipi di carrozzeria, dalla city car ai SUV sportivi. La scanalature centrali sono ampie e larghe per migliorare le capacità di drenaggio dell’acqua, mentre la spalla presenta dei bordi dentellati che permettono di aumentare l’aderenza su strada durante la stagione invernale.

Misure Da 14" a 19" Prezzi Da 55 a 247 euro

Dynapro AT2

Anche la Dynapro AT2 è pensata per l’utilizzo durante tutto l’anno, ma la particolare forma dei tasselli la rende indicata soprattutto per SUV e fuoristrada. Certificata 3PMSF per l’impiego invernale, ha un battistrada molto elaborato con scanalature multidirezionale per migliorare la trazione su ogni tipo di terreno.

La mescola è studiata appositamente per essere più resistente a tagli e scheggiature causate dalla guida in fuoristrada e la struttura della gomma è ottimizzata per ridurre il più possibile il rumore di rotolamento.

Misure Da 15" a 19" Prezzi Da 77 a 247 euro Per maggiori informazioni sulle gomme invernali Hankook potete visitare il sito ufficiale.