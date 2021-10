Si avvicina la stagione invernale e con essa anche il tradizionale (e obbligatorio in alcune zone d’Italia) cambio gomme. Per affrontare il freddo e il gelo dei prossimi mesi, Bridgestone propone una gamma di pneumatici ricca divisa tra coperture invernali e quattro stagioni.

Ecco alcuni dei modelli principali di pneumatici firmati Bridgestone.

Blizzak LM005

Il Blizzak LM005 è dotato di un disegno direzionale a freccia con incavi trasversali per migliorare le capacità di evacuazione dell’acqua e per massimizzare l’aderenza sulla neve. La mescola a base di silice è realizzata con la tecnologia NanoPro-Tech, mentre i numerosi intagli promettono un elevato grip anche sui fondi ghiacciati.

Misure Da 14" a 21" Prezzi Da 60 a 357 euro

Blizzak Ice

Studiato per gli inverni più rigidi, il Blizzak Ice è equipaggiato con una mescola Multicell in grado di assorbire l’acqua presente sulle superficie delle strade ghiacciate aumentando l’aderenza.

In questo modo, si riducono anche lo slittamento e gli spazi di frenata. Inoltre, il disegno del battistrada è pensato per contenere la rumorosità e migliorare il comfort acustico all’interno dell’abitacolo.

Misure Da 15" a 21" Prezzi Da 82 a 338 euro

Blizzak LM-25 4x4

Come si può intuire dal nome, l’LM-25 è una gomma invernale adatta a SUV e fuoristrada con trazione integrale. Oltre al design robusto del battistrada, è presente la tecnologia Snow & Hydro Simulation composta da canali longitudinali per espellere in fretta l’acqua ed evitare l’aquaplaning. In più, la tecnologia Rim-Guard difende sia lo pneumatico che il cerchio da eventuali urti con marciapiedi o superfici sporgenti alle basse velocità.

Misure Da 18" a 19" Prezzi Da 156 a 197 euro

Weahter Control A005 EVO

È la principale proposta di Bridgestone tra gli pneumatici quattro stagioni. La gomma promette buone prestazioni sia in estate che in inverno, soprattutto in presenza di asfalto bagnato e innevato.

Il Weather Control A005 EVO è dotato di etichettatura di classe A per l’aderenza sul bagnato ed è certificato 3PMSF e M+S per le sue prestazioni nei climi invernali temperati. Può essere richiesto anche con la tecnologia Driveguard per viaggiare anche in caso di foratura.

Misure Da 14" a 19" Prezzi Da 59 e 303 euro Per maggiori informazioni sulle gomme invernali Bridgestone potete visitare il sito ufficiale.