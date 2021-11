Per tanti automobilisti, l’arrivo dell'inverno significa solo una cosa: il cambio gomme. Obbligatoria in numerose province, la norma obbliga a montare pneumatici invernali (o certificati per l’utilizzo invernale come le gomme quattro stagioni) a partire dal 14 novembre.

Come ogni anno, Continental mette a disposizione vari tipi di gomme per auto sportive, SUV e compatte e per un utilizzo più cittadino o più orientato al fuoristrada.

Ecco le principali proposte Continental con misure e prezzi indicativi.

WinterContact TS 870 P

Il TS 870 P è una delle novità della gamma Continental. Lo pneumatico invernale presenta un nuovo design delle lamelle per offrire una miglior aderenza su neve e ghiaccio. La mescola CoolChili e i quattro canali longitudinali, invece, promettono prestazioni elevate sul bagnato e un’elevata resistenza all’usura.

Misure Da 16" a 21" Prezzi Da 83 a 405 euro

WinterContact TS 850 P

Pensato per auto e SUV ad alte prestazioni, il WinterContact TS 850 P è dotato di un disegno asimmetrico S-Grip. Questa soluzione, insieme alla tecnologia PrecisionPlus, permette un’elevata manovrabilità sulla neve e tanta aderenza anche su strade bagnate. Infine, le lamelle ActiveBand aumentano la “presa” sull’asfalto (anche ghiacciato) riducendo gli spazi di frenata.

Misure Da 16" a 22" Prezzi Da 95 a 535 euro

ContiCrossContact Winter

Il ContiCrossContact Winter è una gomma invernale versatile in grado di adattarsi a vari tipi di vetture. Disponibile in un ampio range di misure, ha un battistrada concepito per ottimizzare l’aderenza su neve e bagnato.

La disposizione delle lamelle è pensata per intrappolare i fiocchi di neve, mentre i quattro canali centrali ravvicinati drenano facilmente l’acqua riducendo le possibilità di Aquaplaning.

Misure Da 15" a 22" Prezzi Da 63 a 326 euro

Conti4x4WinterContact

Pensato principalmente per SUV e fuoristrada, questa gomma invernale di Continental ha un battistrada con tasselli profondi e un’elevata densità di lamelle. L’obiettivo è garantire un grip elevato in condizioni di bagnato e neve anche quando si percorre qualche sentiero (poco impegnativo) lontano dall’asfalto.

Il Conti4x4WinterContact è dotato della tecnologia SSR che consente di guidare per altri 80 km ad una velocità massima di 80 km/h in caso di foratura.

Misure Da 17" a 18" Prezzi Da 176 a 212 euro

AllSeasonContact

È la principale proposta di Continental tra le gomme quattro stagioni. La Casa lo descrive come uno pneumatico in grado di garantire una buona aderenza su strade innevate e bagnate nella stagione invernale.

Il particolare disegno adattivo del battistrada si presta anche per l’utilizzo estivo e per permettere spazi di frenata contenuti anche con asfalto asciutto.

Misure Da 14" a 20" Prezzi Da 61 a 291 euro Per maggiori informazioni sulle gomme invernali Continental potete visitare il sito ufficiale.