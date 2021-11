Ghiaccio e pioggia sono un pericolo costante durante la stagione invernale su tante strade italiane. Per guidare con maggior sicurezza (e per rispettare la normativa in determinate regioni), numerosi automobilisti si preparano al cambio gomme. La scelta tra pneumatici invernali e quattro stagioni dipende da diversi fattori e necessità e ogni produttore propone vari modelli per tutti i segmenti di auto.

Scopriamo, quindi, le proposte di Yokohama con misure e prezzi indicativi.

BluEarth Winter V906

Si tratta della novità di Yokohama nella gamma gomme invernali. La mescola ricca in silice favorisce la tenuta su bagnato e sulla neve, mentre le numerose lamelle presenti anche sulle parti laterali del battistrada contribuiscono ad aumentare l’aderenza alle basse temperature.

Inoltre, il battistrada è realizzato con la tecnologia di miscelazione A.R.T. che lo rende maggiormente adattabile alla superficie stradale. In altre parole, aumenta la superficie di contatto con l’asfalto migliorando il grip.

Misure Da 15" a 18" Prezzi Da 52 a 322 euro

BluEarth Winter V905

Pensato per auto sportive, SUV e berline, il V905 ha un disegno molto elaborato con scanalature centrali inclinate e un alto numero di lamelle per garantire prestazioni importanti su bagnato e neve.

Secondo Yokohama, i profondi intagli longitudinali migliorano la sterzata e l’antislittamento sulla neve, mentre la speciale mescola di silice rende la gomma utilizzabile in un’ampia gamma di temperature.

Misure Da 15" a 22" Prezzi Da 49 a 355 euro

V903

Il V903 è consigliato soprattutto per berline medie e auto compatte. Questa gomma invernale presenta delle lamelle tridimensionali che risultano robuste e affidabili anche con asfalto ghiacciato. La mescola Micro Silica si mantiene morbida e flessibile alle basse temperature. Il disegno direzionale del battistrada, invece, migliora la trazione su fango e asfalto bagnato.

Misure Da 13" a 16" Prezzi Da 48 a 161 euro

BluEarth-4S AW21

Il BluEarth-4S AW21 rappresenta la principale gomma quattro stagioni di Yokohama. Lo pneumatico ha proprietà utili per affrontare sia l’estate che l’inverno. Ad esempio, il profilo piatto e largo del battistrada e le scanalature a V migliorano il grip su neve e bagnato. La mescola in Micro Silice, invece, permette un utilizzo senza eccessiva usura anche a temperature più elevate.

Misure Da 14" a 20" Prezzi Da 52 a 193 euro

Per maggiori informazioni sulle gomme invernali Yokohama è possibile visitare il sito ufficiale.