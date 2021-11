Per affrontare l’inverno occorre prepararsi a dovere. L’elettronica sofisticata e la trazione integrale possono sicuramente aiutare nelle condizioni più difficili, ma la vera differenza la fanno gli pneumatici. Che siano invernali o quattro stagioni, ogni costruttore propone gomme studiate per i vari segmenti di auto.

Nel nostro approfondimento, scopriamo i modelli della sudcoreana Kumho con tanto di misure e prezzi indicativi.

Wintercraft WP71

Si tratta di una delle principali gomme invernali di Kumho ed è pensata per le auto compatte, sportive e premium. Il battistrada simmetrico ha profondi intagli in diagonale per migliorare la sterzata in condizioni di neve e bagnato.

La fitta disposizione delle lamelle aumenta il grip intrappolando i fiocchi di neve. Questi pneumatici sono disponibili anche con tecnologia Runflat che permette di viaggiare per diverse decine di chilometri a velocità limitata anche in caso di piccola foratura.

Misure Da 16" a 19" Prezzi Da 76 a 246 euro

Wintercraft WP51

Dotato di un disegno direzionale, il Wintercraft WP51 è uno pneumatico invernale adatto a vari tipi di auto, dalle citycar fino ai crossover. La disposizione delle scanalature e degli intagli favorisce l’evacuazione dell’acqua e l’aderenza con asfalto bagnato, mentre la mescola ad alto contenuto di silice consente una resa efficiente in un ampio intervallo di temperature.

Come la WP71, anche la WP51 può essere richiesta con la tecnologia Runflat che consente di guidare anche in caso di foratura di piccole dimensioni.

Misure Da 13" a 17" Prezzi Da 41 a 140 euro

Wintercraft SUV WS71

Studiata per SUV e crossover di medie e grandi dimensioni, questa gomma invernale ha un battistrada con disegno asimmetrico e speciali scanalature che favoriscono l’handling e la trazione su bagnato e neve.

La mescola in micro silica e resina permettono ottime prestazioni in frenata, anche con asfalto ghiacciato. Un indicatore a forma di clessidra sul battistrada permette di capire in modo intuitivo lo stato d’usura dello pneumatico.

Misure Da 15" a 21" Prezzi Da 81 a 202 euro

Solus 4S HA32

È la gomma quattro stagioni di Kumho sviluppata appositamente per il mercato europeo. Il punto forte di questo pneumatico è l’aderenza sul bagnato grazie al particolare disegno del battistrada e agli ampi solchi direzionali. Inoltre, le numerose lamelle tridimensionali permettono prestazioni in frenata interessanti in ogni stagione, anche su asfalto ricoperto di fanghiglia.

Misure Da 14" a 18" Prezzi Da 45 a 144 euro

Solus 4S HA31 SUV

Concepito per SUV e fuoristrada, lo pneumatico quattro stagioni di Kumho assicura una buona resa in tutte le condizioni climatiche dell’anno. La gomma se la cava bene soprattutto in condizioni di neve e asfalto asciutto con una buona risposta in frenata. La struttura simmetrica del battistrada aiuta a mantenere una maneggevolezza elevata sulle strade bagnate.

Misure Da 16" a 18" Prezzi Da 46 a 205 euro

Per scoprire tutti i modelli Kumho è possibile visitare il sito ufficiale dell'azienda.