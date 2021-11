Le app che fanno da tachimetro, soprattutto in passato quando la tecnologia era ancora fuori portata per le auto, hanno sempre goduto di un discreto interesse da parte degli appassionati, per varie ragioni: in primis la quantità di dati e informazioni che di solito offrono.

Utili ancora oggi, magari per evitare le multe per eccesso di velocità visto l’uso del GPS per il calcolo, ce ne sono di vario genere, sia semplici che particolarmente farcite. Eccone alcune, da considerare e usare in auto, ma non solo.

"Tachimetro GPS Digitale", semplice e funzionale

Essenziale ma non troppo, l’app Tachimetro GPS Digitale è una delle poche che, con pochi fronzoli e passaggi, si lascia usare senza problemi, perché semplice e intuitiva da usare.

È disponibile sia per smartphone Android sia per iOS e, pur non essendo fra le più ricche del settore, vanta numerose funzionalità aggiuntive come la modalità head-up display, le informazioni meteo, vari temi e profili personalizzabili, gli avvisi al superamento di un limite di velocità impostato e l’opzione per la riduzione a icona.

La sobria "Tachimetro Pro"

Anche Tachimetro Pro è disponibile sia in versione per Android che per iPhone e iPad. È gratuita e semplice da usare come la precedente, ma non altrettanto ricca di funzioni.

Permette di misurare la velocità massima, la media, la distanza, di ritrovare i propri viaggi nella cronologia, di attivare la modalità HUD, di cambiare il colore dell’interfaccia, o ancora, di impostare un livello di luminosità personalizzato, slegato da quello dello smartphone.

"Speedbot": completa e collegabile via OBD

Funziona solo su smartphone e dispositivi Android, un’app piuttosto interessante perché ricca di funzioni e dati aggiuntivi rispetto alle sue rivali, merito in primis della possibilità di leggere i parametri del veicolo tramite OBD.

Figlia dello stesso produttore di Radarbot, l'app per la rilevazione di autovelox, Speedbot è una sorta di cruscotto perché oltre a fornire le informazioni sulla velocità e la distanza, permette di incrociarle coi dati relativi a RPM e consumi, letti chiaramente in tempo reale, assieme ad altri dettagli come la temperatura dell’olio e del liquido di raffreddamento o il livello del carburante, ad esempio.

La minimale "Tachimetro semplice"

Viceversa, chi cercasse invece un’applicazione per iPhone leggera e sobria ma allo stesso tempo esteticamente gradevole, per così dire minimale, dovrebbe tenere in considerazione “Tachimetro semplice”.

Caratteri di grandi dimensioni, nome delle città e bussola, indicazioni sulla durata del viaggio, sulla data di inizio e sulla distanza percorsa, oltre alla velocità, sono le poche e semplici informazioni mostrate su sfondo a tinta unica personalizzabile in vari colori.