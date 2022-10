La grande novità Jeep del 2024 si svela al Salone di Parigi: nella giornata inaugurale, il brand americano dell'offroad appartenente a Stellantis ha annunciato le prime "cifre" ufficiali di Jeep Avenger, quello che è al tempo stesso il modello più piccolo e il primo elettrico di sempre.

Avenger, che sarà disponibile anche con motori ibridi nel corso del 2023, apre una serie di quattro EV in arrivo in Europa entro il 2025. Debutta però nella sola veste a zero emissioni aprendo oggi stesso i preordini per la 1st Edition, una versione completamente accessoriata che si può prenotare sul sito jeep-official.it dal pomeriggio di lunedì 17 ottobre 2022.

Il prezzo di listino della Jeep Avenger 1st Edition elettrica è di 39.500 euro. L'obiettivo dichiarato della Casa è quello di rimanere sotto i 30.000 euro grazie agli incentivi statali ancora disponibili in Italia.

Vedi tutte le notizie su Salone di Parigi

L'Avenger turbo benzina, destinata inizialmente ai soli mercati di Italia e Spagna, ha invece un prezzo base di 26.900 euro, sempre riferito alla 1st Edition di lancio.

Compatta e "protetta"

Jeep Avenger ha una lunghezza di quattro metri, 4,08 per l'esattezza, 16 cm meno del Renegade. Dunque resta un B-SUV, ma con una vocazione non esclusivamente urbana. Le proporzioni sono tipicamente Jeep, con sbalzi ridotti e altezza da terra di 200 mm che gli conferiscono anche interessanti angoli offroad, 20° di attacco, 32° di uscita e 20° di dosso.

A rafforzare questa polivalenza ci sono anche estese protezioni per gli organi meccanici e la carrozzeria: il modello ha di serie piastre paramotore, fascioni e inserti antiurto e antigraffio in tutta la parte bassa e persino fari montati in posizione rialzata e protetta per renderli meno vulnerabili ai contatti in città e fuori. Completano il tutto le grandi ruote con quasi 70 cm di diametro, calzate su cerchi da 18 pollici.

In più, nonostante Jeep Avenger abbia la trazione soltanto anteriore, è dotato del programma Selec-Terrain che aiuta a disimpegnarsi al meglio sui diversi terreni. Questo, applicato qui per la prima volta a un modello Jeep non integrale, è accompagnato da Hill Descent Control che aiuta a regolare l'andatura e mantenere la stabilità in discesa.

Nel dettaglio, il Selec-Terrain offre sei programmi di marcia che comprendono Normal per la guida quotidiana, Eco per risparmiare energia e Sport per la guida dinamica più quelle specialistiche Snow per neve Mud per il fango e Sand per i fondi sabbiosi.

Gli interni

Dentro, il disegno vuol richiamare e omaggiare modelli tradizionali come Wrangler con forme solide ed essenziali: i servizi, comprese le bocchette di ventilazione, sono raggruppate al centro, intorno a un display touch da 10,25 pollici.

Gli scomparti portaoggetti offrono un totale di 34 litri di spazio di stivaggio, con divisori mobili e una la copertura magnetica ripiegabile per quello centrale. Tra gli accessori disponibili successivamente al lancio ci saranno anche sedili con funzione massaggio e tetto panoramico. Il bagagliaio ha una capienza di 380 litri e la soglia di carico posta a 72 cm da terra. Il portellone, largo oltre un metro, ha in opzione l'apertura servoassistita.

Dal vivo al Salone di Parigi

Prestazioni e autonomia

Avenger sfrutta la piattaforma eCMP di Stellantis, quella utilizzata anche da Citroen, DS, Peugeot e Opel, base da cui nasceranno le prossime elettrificate del gruppo su architettura STLA small.

Fotogallery: Foto - Jeep al Salone di Parigi 2022

12 Foto

La nuova batteria agli ioni di litio NMC 811 da 400 V è composta da 102 celle riunite in 17 moduli, ha 54 kWh di capacità installata abbinata al primo degli altrettanto nuovi propulsori realizzati da Emotors (joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding) che raggiunge i 115 kW (157 CV) di potenza e 260 Nm di coppia massima.

Apparentemente questi dati sono solo lievemente migliori di quelli della precedente eCMP su cui nascono le piccole elettriche di oggi (Peugeot e-208 ed e-2008, Citroen e-C4, Opel Corsa-e, Mokka-e, ecc...) che hanno 50 kWh e un motore da 100 kW con identica coppia, ma cambiano i risultati finali in termini di autonomia. Avenger dichiara infatti 400 km WLTP di percorrenza nel ciclo misto e addirittura fino a 550 km nell'utilizzo urbano.

Quanto alla ricarica la potenza massima gestibile in corrente continua rimane di 100 kW, ma consente di accumulare in appena tre minuti energia per 30 km e 24 minuti per passare dal 20% all'80% della capacità della batteria. In corrente alternata, con wallbox o colonnina da 11 kW e cavo Tipo 3 si può invece fare il pieno in cinque ore e mezza,

Avenger 1st Edition

L'edizione lancio 1st Edition è preordinabile da oggi 17 ottobre e fino al 30 novembre e per Italia e Spagna si può opzionare anche per la motorizzazione a benzina. Si distingue per la livrea bicolore Sun o Granite con tetto Volcano oppure in tinta unita Volcano ed è equipaggiata di vetri privacy, specifici cerchi in lega da 18” e luci posteriori full Led.

All'interno sono comprese le luci ambientali multicolore e il cruscotto rifinito in giallo, sedili neri riscaldati premium con accenti gialli, parabrezza riscaldato e copripad per la console centrale, piano di carico regolabile in altezza e portellone ad apertura automatica.

Inoltre, la 1st Edition offre il climatizzatore, l'infotainment Uconnect 10” con schermo da 10,25 pollici e un quadro strumenti digitale della stessa misura, la compatibilità Apple CarPlay/Android Auto e un pad di ricarica wireless per smartphone.

Interessante il pacchetto sicurezza, che include di serie un sistema ADAS con assistenza alla guida di livello 2, che aiuta a mantenere la velocità, la distanza dal veicolo che precede e il centro della carreggiata. più il monitoraggio degli angoli ciechi, gli abbaglianti automatici, lo specchietto retrovisore a oscuramento automatico, i sensori di parcheggio a 360° con telecamera posteriore "vista drone" e cavo di ricarica tipo 3.

Tutto per la personalizzazione

Accanto alla 1st Edition, a Parigi debutta la showcar Customized Avenger, che mostra alcuni dei molti accessori e pack disponibili per la personalizzazione: verniciato in color Granite con tetto Volcan, sfoggia adesivi che riproducono la livrea X-camo, accenti blu e logo Avenger, cerchi "Gloss Black" con dettagli blu e dettagli interni coordinati più tappetini in gomma per i vani portaoggetti e tappetini premium in moquette.