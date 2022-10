L'atteso "baby SUV", che ora sappiamo chiamarsi Avenger, non è l'unica novità che Jeep ha svelato per i prossimi anni, in cui l'elettrificazione vedrà un'accelerazione più decisa. Ci sono infatti altri due modelli in arrivo, tra Stati Uniti ed Europa, che entro i prossimi quindici mesi vedremo quantomeno in veste definitiva e con programmi più definiti.

Tra questi non ci sarà Wrangler elettrica, almeno non "direttamente". La scorsa primavera è stato presentato un secondo prototipo (Magneto 2.0) all'ultimo Easter Jeep Safari, ma ora sappiamo che l'offroad a batterie per il momento arriverà in una forma leggermente differente. Ecco cosa ci mostrerà Jeep nel 2023:

Jeep Avenger

Battezzato Jeep Avenger, il nuovo SUV di segmento B è il primo modello ad inaugurare una delle nuove piattaforme elettrificate di Stellantis. Debutto davanti al grande pubblico al Salone di Parigi 2022, ma con caratteristiche generali già anticipate , come la lunghezza di quattro metri e la disponibilità di versioni ibride e 100% elettrica.

Jeep Avenger elettrica

L'elettrica, preordinabile già dopo il Salone di Parigi 2022, arriverà per prima nel 2023, seguita solo successivamente dai modelli ibridi. Sarà prodotta assemblata nella fabbrica polacca di Tychy e avrà almeno due "gemelle", una a marchio Fiat e una Alfa Romeo al momento indicata con il possibile nome di Brennero.

Nome Jeep Avenger Carrozzeria SUV Motori benzina ibrido ed elettrico Data di arrivo primo semestre 2023 (elettrico) Prezzi da comunicare

Jeep Recon

Svelato insieme ad Avenger e Wagoner S, Recon si può considerare un'alternativa poco più soft a Wrangler oppure un SUV un po' più estremo, a seconda dei punti di vista. Ad ogni modo è 100% elettrico, con due motori e una trazione integrale messa a punto per il fuoristrada senza compromessi, portiere rimovibili e una linea che sembra sfidare a distanza Ford Bronco e Bronco Sport.

Vista laterale Jeep Recon 2024

Jeep Recon sarà in vendita sul mercato USA già nel corso del 2023 e in un secondo momento arriverà anche in Europa. I tempi non sono ancora stati precisati, ma a grandi linee dovrebbe essere messo a listino prima della fine dell'anno con arrivo in concessionaria entro l'inizio del 2024.

Nome Jeep Recon Carrozzeria SUV Motori elettrici Data di arrivo fine 2023 Prezzi da definire

Jeep Wagoneer S

Il modello che chiude il trittico di novità elettriche di Jeep è un affilato SUV compatto, destinato, come la Recon, a debuttare prima in Nord America e poi in Europa. Per ora la Jeep Wagoneer S è stata mostrato in veste di concept, ma la Casa ha annunciato qualche dato intrigante, come l'autonomia fino a 640 km e lo scatto da 0 a 100 km/h, per i modelli più potenti, inferiore ai 4 secondi.

Jeep Wagoneer S concept

Per questo modello i tempi saranno però un tantino più dilatati: nel 2023 si vedrà infatti la versione di serie e sarà annunciato il nome definitivo che potrebbe non essere quello della concept car. Tuttavia, il SUV non entrerà in produzione prima dell'anno successivo e dunque, l'arrivo effettivo in Europa avverrà probabilmente tra la fine del 2024 e il 2025.