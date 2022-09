Il futuro di Jeep è sempre più elettrificato, ma il brand a stelle e strisce non ha dimenticato la sua storia. La Wrangler, infatti, è l’anello di congiunzione tra passato e presente del marchio. Le sue forme sono state costantemente aggiornate nel tempo, ma non si sono mai allontanate dall’iconica Willys impiegata dall’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale.

Per celebrare in modo ancora più forte questo legame, la Casa statunitense ha presentato lo speciale allestimento Willys che sarà disponibile solo negli USA sull’ibrida plug-in 4xe da fine 2022.

Dura e pura come una volta

La versione Willys è chiaramente riconoscibile per la speciale decalcomania riportata sul cofano (che mette insieme il nero con l’Electric Blue, il colore che individua i modelli ibridi 4xe) e per la griglia nera con le caratteristiche sette feritoie. Il look scuro della Wrangler è confermato anche dai paraurti e dai passaruota color antracite e dai cerchi da 17” in tinta nera su pneumatici da fuoristrada di misura LT 255/75 R17C.

Dietro troviamo l’immancabile ruota di scorta a vista e la scritta ”Electric 4-Wheel Drive” che fa riferimento al particolare powertrain della vettura.

A bordo, la Jeep è equipaggiata con l’infotainment UConnect 4C NAV con display da 8,4”, sedili in pelle nera e tappetini in gomma con uno speciale motivo che si richiama all’off-road.

Ha tutto per il fuoristrada

La Wrangler 4xe utilizza combina un 2.0 turbo 4 cilindri e un motore elettrico posteriore per 380 CV e 637 Nm totali.

La batteria da 17 kWh con architettura da 400 Volt è posizionata sotto la seconda fila di fili ed è protetta adeguatamente da agenti atmosferici e dalla polvere. Questo perché, nonostante la Wrangler sia venduta esclusivamente come ibrida (almeno in Europa), non ha rinunciato al suo spirito fuoristradistico.

La dotazione della Jeep è sempre focalizzata all’off-road, a partire dal telaio a longheroni e dalla trazione integrale permanente, con tanto di rapporti ridotti e differenziali anteriore e posteriore bloccabili.

L’erogazione immediata della coppia da parte del motore elettrico permette di affrontare i fondi più difficili con maggiore sicurezza, mentre le funzioni Hill-Ascent e Hill-Descent consentono al guidatore di superare anche le salite e le discese più ripide senza problemi.

La Willys è equipaggiata anche con protezioni per il sottoscocca e ganci traino blu e l’importante altezza da terra di 33 cm le permette di guadare corsi d’acqua alti fino a 76 cm.

Inoltre, come tutte le Wrangler, anche questo allestimento speciale può essere personalizzato con tutti gli accessori della gamma Mopar.