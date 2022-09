Niente Jeepster: il nome della "baby Jeep", al debutto oggi sul web, sarà Jeep Avenger . Primo modello della Casa a esordire nel segmento dei SUV piccolo (è lunga poco più di 4 metri e si posiziona sotto la Renegade) e primo modello a presentarsi in veste completamente elettrica, sarà venduto in Europa e anche in altri mercati, come il Giappone e la Corea del Sud.

La Jeep Avenger sarà presentata ufficialmente il 17 ottobre - in occasione del Salone di Parigi – e, da quella data, sarà anche ordinabile da parte dei clienti. L’auto arriverà in concessionaria a inizio del prossimo anno.

Jeep Avenger, piattaforma e autonomia

Basata sulla piattaforma STLA Small, una di quelle del nuovo Stellantis presentata con il piano Dare Forward 2030, la Avenger promette autonomie fino a 400 km.

La motorizzazione elettrica sarà l'unica disponibile al debutto, mentre nei mesi successivi la Jeep Avenger verrà commercializzata anche con motorizzazioni ibride (mild e full) e termiche, con ogni probabilità i benzina e (forse) i diesel delle "cugine" ex PSA, come il 1.2 PureTech e il 1.5 BlueHDi.

Prodotta a Tychy, nello stabilimento polacco di Stellantis, la Jeep Avenger nascerà sule linee dalle quali usciranno anche futuri modelli equivalenti marchiati Fiat e Alfa Romeo.

Jeep Avenger, gli interni

Nel corso della presentazione non sono state mostrate fotografie ufficiali degli interni della Jeep Avenger e bisognerà quindi attendere di vederla dal vivo al Salone di Parigi per vederli. Un'idea però ce la siamo fatta qualche settimane fa grazie alle foto spia, dove la plancia compariva senza particolari camuffature a mostrare il monitor centrale a sbalzo, sistemato in posizione rialzata, e pochi tasti fisici. Al suo fianco dovrebbe esserci la strumentazione digitale.

Le foto spia degli interni della Jeep Avenger

Un'impostazione ben differente rispetto a quella delle sorelle maggiori, con uno sviluppo orizzontale degli elementi e che potrebbe poi tornare anche sulle nuove generazioni della gamma Jeep. Ultimo dettaglio che balza all'occhio è la presenza del cambio manuale, a "tradire" la natura termica del muletto spiato durante i test e a confermare la presenza di 2 tipi di trasmissione (manuale e automatica).

Se la Jeep Avenger sarà la prima elettrica del brand sui mercati del Vecchio Continente, il debutto a zero emissioni negli Stati Uniti sarà affidato a non uno, ma a ben due modelli inediti: la Jeep Recon e la Jeep Wagoneer S. Entrambe debutteranno sul mercato americano, rispettivamente nel 2023 e nel 2024, ma in un secondo momento arriveranno anche in Europa.

