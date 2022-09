La Jeep Grand Cherokee compie 30 anni. Era il 1992 quando il primo esemplare lasciva il Jefferson North Assembly Plant di Detroit dando inizio ad una storia lunga tre decenni in cui sono stati consegnati oltre 7 milioni di modelli in tutto il mondo.

Ora la Casa americana festeggia questo traguardo con un allestimento unico dedicato alla variante ibrida plug-in e presentandolo in anteprima al NAIAS di Detroit dal 17 al 25 settembre.

Dotazione esclusiva

L’edizione speciale si riconosce per i numerosi dettagli esterni neri presenti sulla calandra e sul portellone posteriore. La 30th Anniversary presenta anche due ganci traino blu (il colore che identifica i modelli ibridi del marchio statunitense), cerchi da 20” neri, terminali in nero lucido, nuovi passaruota e badge esclusivi.

Nell’abitacolo della Jeep troviamo rivestimenti in pelle nera Capri, sedili anteriori ventilati, sistema d’infotainment UConnect 5 con display centrale da 10,1” (più uno da 10,25” per il passeggero) e Apple CarPlay e Android Auto Wireless e impianto audio Alpine con nove altoparlanti.

Vedi tutte le notizie su Salone di Detroit

In termini di assistenza alla guida, la Jeep è equipaggiata con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Intersection Collision Assist, specchietto retrovisore con retrocamera incorporata e un sistema di telecamere a 360° Surround View.

Una fuoristrada pura

A spingere la 30th Anniversary è lo stesso powertrain della Grand Cherokee 4xe, il quale è costituito da un 2.0 turbo 4 cilindri e da una batteria da 17 kWh che alimenta un motore elettrico posteriore. Complessivamente, le due unità erogano 380 CV e 637 Nm di coppia, con un’autonomia ad emissioni zero di 51 km nel ciclo WLTP.

Nonostante il powertrain più complesso rispetto alla Jeep di 30 anni fa, il SUV americano è dotato di capacità superiori nel fuoristrada dove può sfruttare i 27 cm di altezza da terra e le cinque modalità di guida (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand).

Negli USA, gli ordini per la 30th Anniversary apriranno a fine 2022, mentre per l'Europa la Casa fa sapere che l'introduzione è "in fase di valutazione".