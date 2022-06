Tra le vie cittadine di Milano debutta in Italia la nuova Jeep Grand Cherokee. Il SUV a stelle e strisce è tra le protagoniste assolute del Milano Monza Motor Show dove rimarrà esposta fino al 19 giugno per mostrarsi ad appassionati e curiosi. Ecco le nostre prime impressioni vedendola dal vivo.

È solo ibrida

I primi esemplari della Grand Cherokee stanno arrivando in queste settimane nelle concessionarie italiane proponendo uno stile e delle proporzioni completamente diverse rispetto al modello precedente.

Dati alla mano, il SUV americano è lungo 4,91 metri (+9 cm in confronto alla Jeep uscente), largo 1,96 m (+2 cm) e alto 1,80 m (+4 cm), per un’altezza da terra di 28,7 cm e una capacità di guado di 61 cm.

Sul mercato europeo è disponibile unicamente la versione ibrida plug-in della nuova Grand Cherokee. Niente V6 o V8 in puro stile americano e addio ai motori diesel, quindi. L’unica scelta è un powertrain elettrificato composto da un 2.0 turbo benzina e da due motogeneratori (alimentati da una batteria da 17 kWh) per sviluppare la trazione integrale Quadra-Drive.

Complessivamente, il sistema eroga 380 CV e 637 Nm di coppia consentendo fino a 51 km di percorrenza utilizzando solo la propulsione elettrica.

Fotogallery: Foto - Milano Monza Motor Show 2022

9 Foto

Allestimenti e dotazione di serie

La gamma italiana della Jeep Grand Cherokee si compone degli allestimenti Limited, Overland, Trailhawk e Summit Reserve con prezzo di partenza di 82.000 euro (80.384 euro se si prenota l’auto sul sito di Jeep entro il 30 giugno).

Nella versione “base”, la Jeep è proposta già con cerchi in lega da 20”, cruise control adattativo e sistema d’infotainment UConnect da 10,1”. Nella Overland, tra i vari accessori di serie, troviamo i sedili in pelle Nappa, l’head-up display e l’impianto audio McIntosh da 19 altoparlanti.

Sulla Trailhawk (la versione più orientata al fuoristrada) sono presenti i cerchi in lega da 18”, le sospensioni Quadra-Lift e la Camera Off-Road, mentre il top di gamma Summit Reserve propone i cerchi da 21”, l’Active Driving Assist System, la telecamera per la visione notturna con rilevamento di pedoni e animali e il display da 10” per il passeggero.