A più di quattro anni dall'ultima edizione datata 2018 e dopo l'annullamento di quella 2020 causa pandemia, il Salone di Parigi torna per la sua 89esima edizione in programma dal 17 al 23 ottobre 2022.

La lista dei costruttori presenti, ma soprattutto l'ancor più lungo elenco di marchi assenti dai padiglioni di Port de Versailles, fanno di questo Salone di Parigi 2022 (nome ufficiale "Mondial de l'Auto") un evento alle prese con ridimensionamenti, riorganizzazioni e in cerca di una nuova identità.

Ripensare i saloni auto, anche con le prove su strada

La carenza dei microchip e la crisi energetica e di approvvigionamenti innescata dalla guerra in Ucraina sembrano aver inferto l'ennesimo duro colpo al mondo dei saloni dell'auto e al tipico gigantismo espositivo che fino a pochi anni fa caratterizzava Parigi, così come Francoforte e Ginevra.

Come riportato anche da Le Monde, gli organizzatori del Salone di Parigi stanno ripensando la formula della classica mostra di auto, aggiungendo ad esempio l'inedita attività di prove su strada delle vetture in un grande spazio di test "XXL" con un centinaio di auto a disposizione e aperto anche di sera. In più al Mondial de l'Auto si unisce per la prima volta Equip Auto, la fiera dedicata al post-vendita automobilistico e ai servizi per la mobilità connessa.

Chi c'è e chi non c'è

Lo stesso quotidiano parigino fornisce l'elenco dei marchi presenti e di quelli assenti (rispetto al 2018) al Salone di Parigi 2022, quello che riassumiamo schematicamente qui sotto:

Presenti

Assenti

(rispetto al 2018)

Aston Martin

Audi

BMW

Citroën

Ferrari

GAC

Honda

Hyundai

Infiniti

Isuzu

Jaguar

Kia

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Lotus

Porsche

Skoda

Toyota

VinFast

Assenze eccellenti

Nella lista degli assenti spicca l'intero gruppo Volkswagen, ma anche di BMW, del marchio di casa Citroen, di Ford, Toyota e dei gruppi Hyundai e Jaguar Land Rover. Alcuni di questi grandi Costruttori hanno deciso da tempo che i saloni dell'auto "tradizionali", come quello di Parigi, non sono più al passo coni tempi e non meritano i forti investimenti necessari per allestire stand grandi e costosi.

In più c'è la crisi dei microchip che rallenta o ferma la produzione di auto e porta un dirigente Ford a dire a Le Monde:

"In queste condizioni, non è molto entusiasmante esporre veicoli il cui portafoglio ordini è stracolmo e per i quali i tempi di attesa possono essere lunghi."

Le novità Renault

Il gruppo Renault è presente a Parigi con tutti i suoi marchi, a partire da Alpine che potrebbe presentare un nuovo concept sportivo con motore termico alimentato a idrogeno, anticipazione di un prossimo modello di serie ed evoluzione della A4810 concept realizzata con IED.

Alpine A4810 concept by IED

Dacia porta tutta la gamma rinnovata con il nuovo logo della Casa, ovvero Spring, Sandero, Sandero Stepway, Jogger e Duster.

Dacia, la nuova identità di marca della gamma

La capofila Renault è attesa al Salone di Parigi con il primo prototipo della nuova Renault 4 (o 4ever come dovrebbe chiamarsi), prefigurazione dell'elettrica di serie che si affiancherà alla nuova R5.

Renault 4ever, il render di Motor1.com

Non mancheranno neppure la Scenic Vision Concept e l'Austral, sempre di Renault.

Renault Scenic Vision Concept Renault Austral

Anteprime firmate Stellantis

DS fa esordire a Port de Versailles la sua rinnovata DS 7, e forse la DS 3 aggiornata che prende il posto della DS 3 Crossback.

DS 7

Tra le presentazioni più attese a Parigi c'è quella del secondo marchio Stellantis presente, Jeep che si prepara a svelare il SUV fuoristrada elettrico più compatto, noto finora come "Baby Jeep".

Il SUV elettrico Jeep

Peugeot espone a Parigi la sua nuova 408, un crossover dalle linee inedite che unisce lo stile di un SUV con quello di una berlina hatchback allungata.

Peugeot 408

Le altre novità

Al Mondial de l'Automobile 2022 è presente anche il nuovo marchio francese Hopium che espone la Machina Vision, una grande berlina sportiva con fuel cell a idrogeno e 500 CV che promette oltre 1.000 km di autonomia.

Hopium Machina Vision

Un altro esordio assoluto di fronte al grande pubblico è quello della NamX HUV, un SUV a idrogeno disegnato da Pininfarina che ha la particolarità dei serbatoi di gas rimovibili.

NamX HUV

Al momento non è invece noto l'elenco di novità portate da Mercedes coi suoi brand Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e smart, ma si possono fare alcune ipotesi in base agli ultimi annunci.

Mercedes GLC Mercedes-AMG One

Un posto dovrebbe occuparlo sullo stand Mercedes la nuova Mercedes-AMG G 63 AMG 4x4², così come la nuova GLC, la versione definitiva della Mercedes-AMG One, la Mercedes-AMG C 43 e la EQS SUV. Qualche dubbio invece sulla presenza della smart #1.

Quanto costa il biglietto

Per visitare il Salone di Parigi 2022 dal 18 al 23 ottobre 2022 (il 17 ottobre è riservato alla stampa) i visitatori possono già prenotare il biglietto d'ingresso, con le modalità spiegate sul sito ufficiale del Mondial de l'Auto.

I biglietti sono di due tipi, con il più economico che costa 16 euro. Si tratta però in questo caso di un ingresso "session" con orario prestabilito per poter scaglionare i visitatori ed evitare lunghe code ai cancelli o nelle aree dei test drive. Il biglietto "normale" con ingresso a orario libero costa invece 30 euro.

Gli orari di apertura del salone vanno dalle 9:30 alle 22:30, tutti i giorni ad esclusione di Domenica 23 ottobre quando i cancelli chiudono alle 19:00.