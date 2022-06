Da domani, 16 giugno 2022, tutti modelli Dacia, dalla Spring alla Duster passando per Sandero e Jogger, avranno il nuovo logo sulla mascherina anteriore, nel mozzo ruote e in coda.

Il nuovo marchio, chiamato Dacia Link e composto da una D e una C stilizzate e unite come gli anelli di una catena, sarà disponibile sulle vetture ordinate dal 16 giugno e in consegna nel quarto trimestre del 2022, dopo il Salone di Parigi in programma dal 17 al 23 ottobre.

A prendere il posto dell'attuale logo a forma di scudetto sarà quindi il simbolo "DC" nella calandra di tutti i modelli a listino, sia al centro della griglia che al centro delle ruote. Sul portellone posteriore e sul volante ci sarà invece la scritta "DACIA" per esteso e con la stessa grafica stilizzata e minimalista del Dacia Link.

Griglia anteriore con dettagli bianchi

Quella che tecnicamente si chiama "visual identity" della marca prevede anche che il nuovo Dacia Link, già utilizzato per la comunicazione e le concessionarie, sia posto al centro di una griglia anteriore con inediti elementi bianchi.

Con il cambio di identità di marca arriva anche la nuova tinta Grigio Megalite dedicata alle barre sul tetto, gli "ski" di protezione anteriori e posteriori e i gusci dei retrovisori esterni di Sandero Stepway, Spring e Duster. Confermata è anche la decisione di fare di Dacia il primo marchio del gruppo Renault con tutti i veicoli con velocità massima limitata a 180 km/h.

A puro titolo di curiosità ricordiamo che il nuovo marchio Dacia Link era già apparso, seppur in maniera molto discreta, su una vettura della casa rumena. Si tratta della Dacia Jogger in allestimento Limited Edition Extreme che riporta il simbolo "DC" sugli adesivi di protezione laterali dietro i passaruota anteriori e sulle ruote.

Dacia Jogger Limited Edition Extreme

"Dacia si rifà il look pur mantenendo il suo DNA"

Nel presentare i modelli rinnovati il direttore performance prodotto Dacia, Lionel Jaillet, ha detto:

"Il lancio della nuova visual identity su tutta la gamma Dacia è un bell’esercizio di coordinamento per i nostri team. Grazie al contributo di tutte le linee di business, Dacia si rifà il look pur mantenendo il suo DNA. Questa trasformazione permette di dimostrare come si possa essere al tempo stesso essenziali e attrattivi nel nostro modo di affrontare l’automobile."

Dacia Duster

David Durand, direttore del design, commenta così il lancio:

"Il logo molto lineare riflette l’essenzialità che caratterizza la Marca. Allo stesso modo, l’emblema Dacia Link, che trae ispirazione dal mondo della meccanica, parla di semplicità e robustezza. Inoltre, racchiude tutto il simbolismo del legame, elemento forte della community Dacia."

Il product manager Lionel Jaillet aggiunge: