Il Salone di Parigi è alle porte e Alpine sta per presentare la Alpenglow, un’avveniristica hypercar elettrica che rappresenterà il manifesto del brand per i prossimi anni. Prima di essere esposta al motor show, però, la concept car sarà svelata in anteprima giovedì 13 ottobre alle 9 e la casa ha dato l'annuncio pubblicando una foto teaser.

Pronta a stupire

L'immagine mostra la sagoma di una vettura (forse) monoposto con passaruota molto pronunciati e una striscia LED rossa che attraversa tutto il paraurti. Gli effetti di luci e ombre della foto non consentono di capire esattamente se il teaser evidenzi il frontale o il posteriore dell’auto, ma è certo che la concept car non passerà inosservata a Parigi.

Alpine non ha anticipato alcuna informazione sulle prestazioni o sulla tecnologia del modello. La Casa si è limitata a dire che troveremo “tecnologie rivoluzionarie” e che il particolare nome rappresenta “un fenomeno luminoso in cui una striscia orizzontale di luce dalle sfumature rosse si staglia sulle montagne all’alba e al tramonto”.

Le novità per Parigi

Oltre all’hypercar (che difficilmente prenderà forma come modello di serie), ricordiamo che al Salone di Parigi Alpine esporrà l’A110 R. La declinazione più estrema della coupé francese, che ha 300 CV, è stata alleggerita fino a 1.082 kg e ha un assetto super aerodinamico pensato per la pista.

Alpine A110 R Alpine A110 E-Ternité Concept

La Casa francese dovrebbe mostrare dal vivo anche il concept A110 E-Ternité, ossia una conversione elettrica dell’A110 con un’unità da 242 CV e prestazioni molto vicine alle versioni con motore termico. Infine, non è escluso un debutto in anteprima di un concept sportivo basato sulla futura Renault 5.

Difficilmente, invece, vedremo la futura sportiva elettrica che dovrebbe arrivare nel 2026 grazie allo sviluppo condiviso con Lotus. Lunedì 17 ottobre vi racconteremo tutto in diretta dal Salone.