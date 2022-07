È cabrio ed è completamente elettrica: è l’Alpine A110 E-Ternité, il concept che anticipa i progetti ad emissioni zero della Casa francese.

Con un debutto previsto in anteprima al Gran Premio di Francia di Formula 1 di questo weekend, l’E-Ternité rappresenta un vero e proprio laboratorio su ruote per studiare l’evoluzione elettrificata del marchio che nei prossimi anni lancerà una sportiva a batteria.

Leggera e all’aria aperta

Nel concepire l’E-Ternité, gli ingegneri francesi si sono posti l’obiettivo di pareggiare le prestazioni, l’assetto e la dinamicità dell’A110 con motore termico. Oltre a ciò, i progettisti hanno aggiunto ulteriore difficoltà alla “sfida” rivoluzionando determinati aspetti del modello di partenza.

Il più evidente è la trasformazione da coupé a cabriolet. L’Alpine, infatti, è dotata di un tetto realizzato in fibra di carbonio riciclata che può essere rimosso per ottenere un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Inoltre, l’intera vettura presenta numerosi pannelli più leggeri per contenere l’aumento di peso dovuto alla presenza della batteria. Ad esempio, alcune parti sono realizzate in lino fornito dall’aziende Terre de Lin situata vicino all’impianto Alpine di Dieppe, in Normandia. Secondo la Casa, questo materiale fornisce la stessa rigidità della fibra di carbonio e un miglior comfort acustico.

Infine, il marchio francese ha trasformato l’architettura tecnologica rivedendo completamente il sistema multimediale e aggiungendo un nuovo impianto audio composto da 8 altoparlanti e da un subwoofer.

Un nuovo “cuore”

Passando al powertrain, per il concept Alpine è stata utilizzata la stessa batteria montata sulla Renault Megane E-Tech. Naturalmente, i moduli sono stati adeguati al pianale dell’A110 per ottenere una distribuzione del peso ottimizzata e quanto più simile possibile al modello con motore termico.

Alla fine, l’E-Ternité è più pesante di 258 kg rispetto all’A110 di partenza, con un peso complessivo di 1.378 kg (anche se la Casa punta ad abbassare il totale a 1.320 kg con futuri aggiornamenti).

L’introduzione del motore elettrico posteriore ha portato Alpine a sostituire la trasmissione. Così, al posto dell’originale cambio a doppia frizione a 7 rapporti, è stato studiato un nuovo doppia frizione più compatto e leggero capace di assicurare prestazioni molto simili all’Alpine termica.

Oltre a ciò, la Casa ha rivisto l’intero sistema elettronico per adeguarlo alla presenza della batteria e alle nuove modalità di guida. Tra l’altro, il software che gestire sia la parte d’infotainment che l’intero powertrain può essere migliorato costantemente con aggiornamenti over-the-air.

Alla fine, si può dire che la “missione” di Alpine sia stata raggiunta. Il concept E-Ternité ha prestazioni molto simili al motore termico, con una potenza totale di 242 CV e 300 Nm (contro i 252-300 CV e 320-340 Nm dell’A110 termica), un’accelerazione 0-100 km/h di 4,5 secondi (rispetto a 4,4-4,2 secondi, a seconda delle versioni) e una velocità massima di 250 km/h (260-280 km/h).

L’autonomia, invece, è di 420 km (550 km con un pieno di benzina sull’A110).

Chissà quante di queste innovazioni troveranno posto sull’Alpine elettrica che dovrebbe essere pronta per il 2026.