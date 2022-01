Salvo imprevisti, il 2022 sarà l’anno del ritorno del Salone di Detroit, costretto a prendersi una pausa forzata a causa della pandemia da Covid-19. Appuntamento dal 14 al 25 settembre 2022, come annunciato da Rod Alberts, direttore esecutivo della North American International Auto Show (NAIAS) e della Detroit Auto Dealers Association.

L'annuncio è arrivato in occasione della consegna dei premi 2022 del North American Car, Truck e Utility of the Year (NACTOY).

L’evento, rileva Automotive News, si svolgerà sia nel centro congressi Huntington Place che nel cuore della città, con display interattivi interni ed esterni. Gli appassionati potranno così rivivere uno storico appuntamento che, fino al 2019, era andato in scena nel mese gennaio, per essere poi spostato a settembre. Al suo posto, nel 2021, è stato organizzato il Motor Bella, a Pontiac.