È di nuovo quel periodo dell'anno. Quello in cui vengono assegnati i premi North American Car, Truck e Utility of the Year (NACTOY) del 2022 ovvero vengono elette l'Auto, il pick up e il SUV dell'Anno negli Stati Uniti. E' un premio che si ripete dal 1994 e i vincitori sono selezionati da una giuria di giornalisti specializzati provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada.

Questa volta ogni categoria ha visto tra i finalisti dei veicoli elettrici, tra cui Rivian R1T, Lucid Air e Hyundai Ioniq 5. Ma hanno vinto loro? La risposta a questa domanda è un sonoro "no".

Chi ha vinto il NACTOY 2022

La Honda Civic ha battuto la Lucid Air e la Volkswagen Golf aggiudicandosi il premio di Auto dell'Anno 2022 (che in Europa, lo ricordiamo, ancora non è stato assegnato. Lo sarà il 28 febbraio e qui potete scoprire le finaliste).

Honda Civic

Il nuovo Ford Maverick, invece, è stato nominato North American Truck of the Year 2022, superando il suo rivale compatto Hyundai Santa Cruz, così come il primo pick up elettrico sul mercato, il Rivian R1T.

Nel segmento dei SUV, probabilmente non sorprende che la Ford Bronco - sbarcata in Italia con prezzi da 63 mila euro - si sia aggiudicata il massimo dei voti, battendo Hyundai Ioniq 5 e Genesis GV70.

Ford Bronco

Aria di cambiamento

Se c'è un'aria di familiarità nei premi NACTOY 2022, è perché questo è il secondo anno consecutivo che Ford e Hyundai primeggiano. Ricordiamo le vittorie di Mustang Mach-E, F-150 e Hyundai Elantra nel 2021. Tuttavia, sebbene nessun veicolo elettrico abbia guadagnato la prima posizione, averne uno come finalista in ogni categoria è sicuramente il segno che i tempi stanno cambiando.

"Il 2021 è stato un anno molto significativo nella storia automobilistica", ha detto il presidente di NACTOY, Gary Witzenburg. "Abbiamo assistito al debutto di nuovi veicoli elettrici e ad un certo numero di nuovissimi produttori di start-up che stanno dimostrando di essere in grado di competere con affermate case automobilistiche. I vincitori di oggi rappresentano la nostra opinione collettiva sul meglio di ciò che è disponibile per i clienti in questo momento e ci congratuliamo sinceramente con l'industria automobilistica per un anno davvero impressionante".