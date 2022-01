Il CES di Las Vegas diventa ogni anno un palcoscenico sempre più importante per l’industria automobilistica e nel 2022 non ha fatto eccezione.

Abbiamo allora scelto di stilare una nostra personalissima Top 3 (+1) dei concept più interessanti presentati al Consumer Electronics Show, scelti per l'effetto "wow" delle loro tecnologie che, magari in modo solo parziale, potremo vedere presto su strada.

#3 - BMW iX Flow

Alla numero 3 la BMW iX Flow, auto camaleontica che può cambiare colore all’istante. È ricoperta da una pellicola simile a quella degli schermi degli e-book, con milioni di micro capsule con pigmenti bianchi e neri che, attraversate da una tensione elettrica da 12 volt, sono in grado di far cambiare la tinta. Nessun problema per la batteria dell’auto che non si scarica: la corrente serve solo nella fase di cambio colore.

BMW ha mostrato il bianco, il nero e il grigio ma ha già comunicato che sono possibili anche altre tinte. La transizione può essere immediata oppure accompagnata da un’animazione. Non c’è solo estetica però, ma anche funzionalità: per esempio, un tipo di colore potrebbe indicare il livello di carica residua, oppure il bianco può essere usato nelle giornate assolate e il nero nei giorni nuvolosi per adeguare l’auto all’irraggiamento solare.

Piano con l’entusiasmo, però: prima che questa tecnologia arrivi su un’auto di serie, serviranno circa 10 anni.

#2 - Mercedes Vision EQXX

Alla numero 2 della nostra classifica la Mercedes Vision EQXX, un nome che indica uno dei concept elettrici più efficiente mai realizzati finora, con un’autonomia dichiarata di oltre 1.000 km. Certo, difficile vederla arrivare su strada con queste forme futuristiche ma la cosa interessante è che le tecnologie che porta in dote le troveremo già nel giro di 2 anni sulle prossime EV di Mercedes. Per esempio, il suo motore ha un’efficienza elevatissima, del 95%. Significa che quasi tutta l’energia elettrica viene trasformata in cinetica. Per capirci, un motore termico dei più evoluti ha un’efficienza che si ferma al 30%.

Sul tetto ci sono dei pannelli solari di ultima generazione. Sono sottilissimi e in grado, in condizioni ideali, di accumulare energia sufficiente per alimentare i sistemi di bordo e risparmiano così ben 25 km all’autonomia complessiva.

E poi c’è la batteria, con una densità mai vista prima: basti pensare che ha la stessa capacità di quella della EQS, circa 100 kWh, ma occupa la metà dello spazio e pesa il 30% in meno, fermandosi 496 kg. In tutto la EQXX pesa poco più di 1.700 kg. E poi c’è l’aerodinamica, da record, e tanto altro, come lo schermo interno a 8K.

Fuori classifica - Sony Vision-S 02

E prima di svelare chi c’è al primo posto, ecco un outsider. Si tratta di Sony che presenta un’auto che potrebbe presto diventare di serie. Si chiama – per ora – Vision-S 02 ed è un SUV elettrico lungo quasi 5 metri e con abitacolo per 7. Stilisticamente è semplice e minimalista e si rifà al design della berlina 01.

Dentro, visto che è di Sony che si parla, è un tripudio di connettività e intrattenimento. Ha due motori elettrici e una potenza di 272 CV, pesa circa 2.500 kg ma non conosciamo l’autonomia stimata o la dimensione della batteria. Nella primavera del 2022 nasce Sony Mobility, una nuova azienda creata per esplorare un possibile ingresso nel segmento dei veicoli elettrici. Dunque sicuramente ne torneremo a parlare.



#1 - Chrysler Airflow

l numero uno della nostra classifica c’è la americana Chrysler Airflow. Non è destinata al nostro Paese ma è pur sempre un'auto di Stellantis e il Gruppo ha fatto sapere che questo concept serve a tracciare la strada per ciò che sarà, in collaborazione con Amazon, il futuro dei sistemi di bordo di tutti i brand, compresi quelli italiani.

La Airflow è un crossover elettrico da circa 600 km di autonomia ma le cose interessanti, appunto, sono dentro: davanti ci sono ben quattro display, uno dei quali dedicato al passeggero anteriore. Dietro ciascun passeggero laterale ha un touchscreen posizionato sul poggiatesta davanti. Attraverso il nuovo software di infotainment STLA Cockpit, gli schermi possono essere personalizzati, si possono scaricare varie applicazioni, tra cui quelle di streaming e di intrattenimento vario, condividere informazioni con gli altri passeggeri e ciascun sedile poi è dotato di una telecamera integrata, per fare ad esempio delle videochiamate.

Il sistema è aggiornabile over-the-air, perciò le funzionalità saranno sempre di più e diversificate a seconda di gusti e necessità, in maniera tale che ciascun passeggero possa scaricare quelle che preferisce e intrattenersi anche attraverso l’intelligenza artificiale con assistente vocale, app di e-commerce per lo shopping online e altri servizi a pagamento.