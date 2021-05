Aperti gli ordini per la Hyundai Ioniq 5. Il crossover elettrico sudcoreano è acquistabile online sul portale Hyundai Click To Buy, la piattaforma del brand in cui è possibile gestire l’acquisto dell’auto interamente via web.

Tre gli allestimenti e tre le varianti di potenza disponibili, con prezzi a partire da 44.750 euro per arrivare a 60.250 euro, ai quali però togliere incentivi Hyundai ed Ecobonus governativo.

Allestimenti e dotazioni

La versione d’ingresso è la Progress (da 44.750 euro) con batteria da 58 kWh e trazione posteriore, con una potenza di 170 CV e autonomia di 384 km. Tra le dotazioni di serie ci sono luci full LED, cerchi in lega da 19”, Smart Cruise Control e frenata automatica d’emergenza.

Presenti anche la strumentazione digitale con monitor da 12,3” e sistema d’infotainment con touchscreen da 12,3”. Si può inoltre sfruttare la ricarica rapida: collegandosi ad una rete da 220 kW si passa dal 10% all’80% della capacità delle batterie in appena 18 minuti.

L'allestimento intermedio si chiama Innovation (da 48.450 euro) e consente di scegliere tra i due differenti“tagli” della batteria: da 58 o 76,2 kWh, rispettivamente con potenze da 170 o 217 CV e autonomia da 384 a 481 km. Se si opta per la batteria più capiente il prezzo parte da 51.950 euro.

La dotazione viene integrata con l’aggiunta dell’Highway Driving Assist 2, sistema di guida assistita di Livello 2, interni in pelle e sedili anteriori e volante riscaldati.

Al top di gamma c’è l’allestimento Evolution (da 53.250 euro), abbinabile anche alla versione più potente con 2 motori per un totale di 306 CV e 430 km di autonomia, corredato da tutti gli optional disponibili sulla Ioniq 5. Il prezzo d'attacco è di 56.750 euro per la versione da 217 CV e 60.250 euro per quella da 306 CV.

L’equipaggiamento si completa con luci Full LED Premium, cerchi in lega da 20”, head-up display con realtà aumentata e impianto audio Bose. Tra i sistemi di guida assistita ci sono Surround View Monitor, Remote Smart Parking Assist e Blind Spot View Monitor. In più, nel tetto sono integrati dei pannelli solari che preservano l’autonomia dell’auto.

Ecoincentivi e finanziamento

L’offerta di lancio è riservata all’allestimento Progress con batteria da 58 kWh e trazione posteriore.

Questa versione è proposta con uno sconto di 10.500 euro comprensivo degli incentivi Hyundai e dell’Ecobonus governativo in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità.

È disponibile anche un’offerta di finanziamento Hyundai i-Plus con quote da 299 euro al mese per 37 mesi (TAN 2,95% - TAEG 3,79%) a fronte di un anticipo di 4.750 euro. Al termine dei 37 mesi si può decidere se cambiare l’auto con un altro modello Hyundai, tenere la Ioniq 5 saldando o rateizzando il Valore Futuro Garantito o restituirla senza ulteriori obblighi.

In aggiunta, coloro che finalizzeranno l’acquisto della Ioniq 5 entro il 31 dicembre 2021 riceveranno due anni di abbonamento alla tariffa Ionity Premium e l’attivazione di Charge myHyundai con tariffa Flex per ricaricare la vettura in oltre 220 mila stazioni in 29 Paesi europei.