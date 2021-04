I fondi per gli incentivi auto 2021 sono ormai agli sgoccioli e così il Governo ha deciso di rimpinguare le casse con 76 milioni di euro, in arrivo a partire da venerdì 23 aprile.

Un'immissione di denaro che potrà così sostenere il mercato auto, ancora in profondo rosso con immatricolazioni in costante crollo, in attesa di una ripresa economica dopo il pantano portato dalla pandemia.

Incentivi, ecco per chi

Le risorse, derivate da quanto già stanziato per l'anno 2020 nei decreti Rilancio e Agosto, saranno indicate come sempre sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it e saranno ancora una volta destinate a motocicli L e delle veicoli M1.

In particolare la suddivisione dei 76 milioni destinati agli incentivi saranno così suddivise:

56 milioni di euro confluiranno nel fondo Ecobonus M1 2021 per la fascia di emissione 0-60 g/km;

13 milioni di euro confluiranno nel fondo Legge di Bilancio 2021 M1 per la fascia di emissione 61-135 g/km;

2 milioni di euro confluiranno nel fondo Legge di Bilancio 2021 M1 per la fascia di emissione 0-60 g/km - extrabonus;

260 mila euro confluiranno nel fondo Ecobonus L 2021

In un secondo momento verrà poi attivato il fondo decreto Rilancio Residuo 2020 M1 per la fascia di emissione 0-135 g/km, con un importo pari a circa 5 milioni di euro.

Ricordiamo che attualmente risultano ormai terminati gli incentivi per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, per le quali erano stati inizialmente stanziati 250 milioni di euro.

Come funzionano gli incentivi

Gli incentivi auto rifinanziati con 76 milioni seguiranno lo schema già in essere, del quale trovate qui sotto la tabella riassuntiva