Il primo powertrain mild hybrid di Peugeot arriverà nella seconda metà del 2023. E' quanto emerso dal piano di elettrificazione della Casa per il nuovo anno rilasciato nelle scorse ore, che vede 3008 e 5008 come i primi modelli a incontrare l'ibrido leggero in gamma.

Secondo i primi dati divulgati, saranno equipaggiati con una nuova generazione del motore PureTech da 136 CV, abbinato a un cambio a doppia frizione con integrato il motore elettrico.

Ibrido leggero

Il sistema ibrido leggero, secondo le prime informazioni, sarà a 48 volt. I dati riguardanti la batteria e il resto dell'impianto sono ancora ignoti, ma quel che è certo è che il motore termico abbinato sarà completamente nuovo.

I primi dati tecnici rilasciati dalla Casa a riguardo, parlano, infatti, della nuova generazione del collaudato motore PureTech, dalla cilindrata ancora ignota (ma probabilmente vicina agli attuali 1.2 litri) e in grado di erogare fino a 136 CV. Su auto più piccole potrebbe poi debuttare anche in versioni meno potenti.

Poche informazioni ancora anche per quanto riguarda il cambio, un nuovo doppia frizione progettato da zero che rimpiazzerà l'ormai storico convertitore di coppia a 8 marce EAT8 di Casa Aisin, che da sempre si è distinto per una buona fluidità di utilizzo. La riduzione di consumi, rispetto ai motori esclusivamente termici, di questo nuovo powertrain sarà secondo Peugeot del 15%.

La nuova 3008

Mentre il Gruppo Stellantis si appresta a presentare questa nuova versione, gli ingegneri sono già al lavoro sulla nuova 3008, che dovrebbe debuttare nei prossimi anni. I nostri fotografi l'hanno avvistata recentemente, mascherata da Citroen C5 Aircross, durante alcuni test su strada.

Non dovrebbe aumentare troppo di dimensioni rispetto alla versione attuale, pur con una cospicua dose di elettronica in più. Non ci sono ancora informazioni ufficiali a riguardo, ma secondo indiscrezioni la prossima 3008 potrebbe vedere l'introduzione anche di una versione 100% elettrica.