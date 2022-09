Lanciata nel 2016 e ridisegnata nel 2020, la Peugeot 3008 si avvicina ad un rinnovamento totale. La prossima generazione del crossover francese dovrebbe arrivare tra il 2023 e il 2024 e quelle che vedete potrebbero essere le prime spia dei muletti. La forma definitiva è ancora lontana e nascosta sotto la “pelle” di una Citroen C5 Aircross pre-restyling.

Nasconde le sue proporzioni

Osservando con attenzione le foto si possono vedere tanti dettagli insoliti sulla Citroen. Le ruote, infatti, appaiono sproporzionate e fuoriescono lateralmente dalla carrozzeria, mentre alcuni elementi del paraurti anteriore sono asimmetrici. Inoltre, l’inserto cromato del montante C installato in mezzo a finiture e pannelli in nero lucido appare piuttosto posticcio.

Senza contare che la Citroen appare più alta e con un posteriore più schiacciato rispetto al modello originale.

Insomma, tutti questi indizi lasciano pensare che Peugeot stia utilizzando la C5 Aircross come vero laboratorio su ruote per testare alcune delle novità che vedremo sulla nuova 3008. Quest’ultima potrebbe essere più grande del modello attuale per distanziarsi ulteriormente dalla “sorella minore” 2008 e diventare ancora più spaziosa per passeggeri e bagagli.

Ibrida ed elettrica

Anche se la nuova Peugeot è ancora ad uno stadio iniziale, possiamo immaginare che verrà proposta con una ricca gamma di motorizzazioni elettrificate.

Nel listino della 3008 dovremmo trovare propulsori mild hybrid benzina e diesel, versioni ibride plug-in e anche le inedite 100% elettriche. Ricordiamo che il modello attuale raggiunge un massimo di 302 CV e 520 CV nell’ibrida plug-in a benzina, con questi numeri che sono destinati ad aumentare nella prossima generazione.

Per quanto riguarda il powertrain dell’elettrica, non sappiamo se Peugeot adotterà la stessa batteria da 51 kWh della prossima e-308 o se farà debuttare una soluzione inedita. Non resta che attendere i prossimi mesi per raccogliere maggiori informazioni.