La seconda generazione della Peugeot 3008 è stato un successo commerciale davvero importante. A scegliere il crossover francese sono stati più di un milione di clienti in 130 Paesi, di cui 150.000 solo in Italia. Numeri importanti per un modello che, nonostante i sette anni di vita, è rimasto sempre tra i più venduti nelle classifiche di tanti mercati.

Ecco perché il nuovo modello era così tanto atteso. La Casa francese non si è limitata a rivedere l’estetica e ad aggiungere qualche chicca tecnologica. Per la prima volta, infatti, la 3008 terza serie diventa un “fastback SUV” 100% elettrico, al quale seguiranno le varianti elettrificate, anche plug-in.

Peugeot 3008 2023, gli esterni

Le linee della Peugeot 3008 2023 sono tutt’altro che banali. Il SUV francese si è evoluto in modo radicale rispetto alla precedente generazione, anche nelle dimensioni. Ora la lunghezza è di 4,54 m (+9 cm), la larghezza è di 1,90 m (+6 cm) e l’altezza è di 1,64 m (+2 cm), con una parte anteriore più prominente e imponente e una “coda” che dà tanta dinamicità al look.

Peugeot 3008 2023, il 3/4 anteriore

Il frontale disegnato intorno al nuovo logo Peugeot è caratterizzato da una calandra senza cornice cromata e da fari ultrasottili che richiamano la forma dell’artiglio.

In generale, sul nuovo SUV francese le parti cromate sono completamente assenti e sono state sostituite da finiture Meteor Grey e Orbital Black. Rimanendo in tema di colori, il catalogo di tinte comprende l’Obsession Blu, l’Ingrao Blue, il Bianco Okenite, il Nero Perla, il Grigio Artense e il Grigio Titanio.

E c’è anche tanta attenzione alla sostenibilità. L'E-3008 conta più di 500 kg di materiali “green”, tra alluminio e acciaio riciclato e plastica riciclata.

Peugeot 3008 2023, il frontale Peugeot 3008 2023, il posteriore

Peugeot 3008 2023, gli interni

Appena si aprono le portiere, l’attenzione è catalizzata dal nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit, uno schermo panoramico HD curvo da 21” che pare fluttuare sulla plancia. Questo include l’head-up display e il touchscreen centrale da cui visualizzare le informazioni di guida e accedere alla climatizzazione, multimedialità e connettività.

Il volante ha una forma più compatta ed è riscaldato di serie sull’allestimento GT, mentre i sedili anteriori hanno ottenuto il label AGR conferito da un’associazione tedesca di medici e terapeuti che si occupa della ricerca sulla prevenzione del mal di schiena. Sempre sull’allestimento GT, i sedili sono ventilati e godono di vari programmi di massaggio.

Nuova Peugeot 3008, gli interni

Nonostante l’evoluzione in chiave futuristica, gli interni della Peugeot 3008 2023 conservano tanta praticità. La capacità del bagagliaio è cresciuta a 520 litri, a cui si aggiungono 34 litri complessivi dati dai 17 vani portaoggetti.

Di serie troviamo il sistema Peugeot i-Connect di ultima generazione (che si aggiorna over-the-air) con 3D Connected Navigation e il trip planner per pianificare in modo ottimale i viaggi, l’autonomia e la ricarica. Presente anche il comando vocale “Ok Peugeot” per accedere alle varie funzioni in modo più immediato.

Peugeot 3008 2023, motori e batterie

Ribattezzata E-3008, la nuova generazione del SUV Peugeot è il primo modello a nascere dalla piattaforma STLA Medium di Stellantis, definita "electric first", vale a dire studiata partendo dalla versione a batterie ma capace anche di ospitare classici motori termici. Partendo proprio dall’architettura, la batteria (da 73 kW o 98 kWh, a seconda delle versioni con 525 o 700 km di autonomia calcolata secondo il ciclo WLTP) è collocata nel pianale e sfrutta tutti i 2,73 m di passo della vettura.

Tre le declinazioni del powertrain, tutti con motore sincrono a magneti permanenti:

Single motor (anteriore) da 157 kW (213 CV) e 343 Nm di coppia - batteria da 73 kWh

Single motor (anteriore) Long Range da 170 kW (231 CV) e 343 Nm di coppia - batteria da 98 kWh

Dual Motor da 240 kW (326 CV) e 510 Nm - batteria da 73 kWh

Le batterie sono garantite per 8 anni/160.000 km al 70% della sua capacità e si possono ricaricare fino a 22 kW in corrente alternata, mentre in continua si raggiungono i 160 kW, così da passare dal 20 all’80% in 30 minuti.

La Peugeot 3008 elettrica è inoltre dotata della funzionalità V2L (Vehicle to Load) per alimentare un dispositivo elettrico collegandosi direttamente alla vettura.

Sono presenti naturalmente varie modalità di guida:

Normal : potenza e coppia ridotte alla pressione dell'acceleratore tra lo 0 e il 70%, al di sopra del kW e Nm sono disponibili al 100%

: potenza e coppia ridotte alla pressione dell'acceleratore tra lo 0 e il 70%, al di sopra del kW e Nm sono disponibili al 100% Eco : potenza e coppia limitate, climatizzatore con prestazioni ridotte per consumare il meno possibile

: potenza e coppia limitate, climatizzatore con prestazioni ridotte per consumare il meno possibile Sport : potenza e coppia disponibili al 100% fin da subito, differenti tarature per risposta di sterzo e acceleratore

: potenza e coppia disponibili al 100% fin da subito, differenti tarature per risposta di sterzo e acceleratore 4WD: per la sola versione a due motori è disponibile fino a una velocità massima di 135 km/h, distribuisce la potenza a tutte e 4 le ruote quando il fondo stradale diventa scivoloso

Peugeot 3008 2023, la tecnologia

La guida di Livello 2 del sistema Drive Assist Plus della 3008 è composta da vari assistenti alla guida, tra cui il cruise control adattativo, il Semi-Automatic Lane Change e l’adattamento consigliato di velocità.

Nuova Peugeot 3008, un dettaglio del Panoramic Cockpit

Quest’ultimo raccoglie le informazioni dai cartelli stradali e dal navigatore suggerendo l’impostazione più adatta per il cruise control adattativo. Inoltre, ci sono la frenata d’emergenza, il mantenimento di corsia attivo, il monitoraggio dell’attenzione del conducente l’Advanced Grip Control, che ottimizza l’aderenza sulle superfici scivolose.

Maggiori informazioni sulla E-3008 saranno rilasciate nel 2024 a pochi mesi dal lancio ufficiale. Già da ora, comunque, sappiamo che la gamma sarà costituita dagli allestimenti Allure e GT.

Il primo comprenderà di serie rivestimenti in TEP e tessuto, telecamera posteriore, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in lega da 19” e quadro strumenti da 10”. Sulla GT troveremo i cerchi in lega da 20”, il tetto nero, i rivestimenti in Alcantara, proiettori Pixel LED, sensori di parcheggio anteriori, Panoramic i-Cockpit e sedili posteriori riscaldati.

Peugeot 3008 2023, la scheda tecnica